Новый «Москвич 6»: что за модель, сколько будет стоить, характеристики Завод «Москвич» представил свою вторую модель

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Москвич 6»

Возрожденный завод «Москвич» представил свою вторую модель: помимо кроссовера «Москвич 3», в столице будут выпускать еще и «Москвич 6». Что известно об автомобиле, его будущей цене и технических характеристиках — в материале NEWS.ru.

«Москвич 6» — это новая разработка или переделанный «китаец»?

На «Москвиче» не скрывают, что «шестерка» — это не собственная разработка компании. Это китайский Sehol Yao с эмблемой «Москвича» (при этом сам Sehol Yao представляет собой роскошную версию модели JAC J7, которая продается в Китае с 2019 года).

Что известно о кузове и габаритах «Москвича 6»

«Москвич 6» — довольно крупный автомобиль в кузове лифтбек: модель внешне похожа на седан, но крышка багажника здесь открывается вместе с задним стеклом. Такая форма кузова встречается на серийных автомобилях нечасто, но российские водители с ней знакомы — например, популярная Skoda Octavia является именно лифтбеком.

Длина оригинального Sehol Yao составляет 4780 мм, а колесная база равна 2770 мм. То есть этот автомобиль чуть крупнее Kia Cerato (длина — 4640 мм, колёсная база — 2700 мм), Hyundai Elantra (длина — 4650 мм, колёсная база — 2720 мм) или Skoda Octavia (длина — 4689 мм, колёсная база — 2686 мм).

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press «Москвич 6»

Что роднит «Москвич 6» с «Москвичом-2141»

Советский «Москвич-2141» тоже был одним из самых просторных автомобилей в своем классе. То есть «Москвич 6» можно, пусть и с натяжкой, назвать наследником 2141.

Какой двигатель и коробку передач может получить «Москвич 6»

Официальные технические характеристики автомобиля пока не опубликованы, но, скорее всего, в движение «Москвич 6» будет приводить тот же двигатель, который стоит под капотом кроссовера «Москвич 3». Речь идет о 1,5-литровом бензиновом агрегате с турбонаддувом, который выдает 150 л.с., а максимальный крутящий момент равен 210 Нм.

Хотя не исключено и появление более мощного агрегата, который будет выдавать 184 л.с. (именно такой мотор ставят на китайские Sehol Yao). В паре с ним будет работать вариатор. Привод — только передний, полноприводная трансмиссия не предусмотрена.

Фото: t.me/DtRoad «Москвич 6»

Ориентировочные технические характеристики:

Длина: 4780 мм

Колесная база: 2770 мм

Объем багажника: 540-1650 л

Объем двигателя: 1,5 л, турбонаддув

Мощность: 150 л.с.

Когда начнутся продажи «Москвича 6» и сколько он будет стоить?

Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что производство и продажа автомобиля стартует уже во второй половине 2023 года.

Точные цены пока не называются, но можно предположить, что речь будет идти о сумме 2,3–2,5 млн руб. за модель в богатой комплектации (отметим, что более компактный кроссовер «Москвич 3» стоит от 1 970 000 руб.). Таким образом, «Москвич 6» станет одним из самых дорогих серийных российских легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (дороже разве что «президентский» Aurus и электромобили Evolute).

Сколько автомобилей планирует выпустить «Москвич» до 2026 года

Автомобили марки «Москвич» выпускались в российской столице с 1946 по 2001 год. Однако затем завод был признан банкротом, а автомобильное производство прекратилось.

О возрождении «Москвича» было объявлено сразу после того, как 16 мая 2022 года французская компания Renault заявила об уходе с российского рынка (100% акций ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность правительства Москвы, а 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» достались ФГУП «НАМИ»).

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press «Москвич 6»

Подготовка к выпуску первого автомобиля новой марки заняла всего 6 месяцев: уже 23 ноября 2022 года был представлен кроссовер «Москвич 3». 4 апреля 2023 года показали вторую модель — лифтбек «Москвич 6».

Новые «Москвичи» делают не на том заводе, где собирали советские автомобили. Сборка машин ведется на площадях бывшего завода по выпуску двигателей, которые были переоборудованы под выпуск автомобилей Renault.

Предполагается, что в 2023 году «Москвич» выпустит 50 тыс. автомобилей, причем 10 тыс. из них получат электрический двигатель. План на 2024 год — 100 тыс. машин, а в 2025 году объем производства будет увеличен до 120 тыс. штук в год (из них 20 тыс. — электрокары).