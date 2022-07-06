JAC — и точка: «Москвич» анонсировал новый модельный ряд Презентация новых автомобилей не дала ответа на вопрос, какой будет их «начинка»

Фото: АГН «Москва»

На заводе «Москвич» 6 июля прошла презентация «примерного» модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в Росси будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания. На презентации журналисты увидели фото автомобилей, которые будут собирать в Москве. Они оказались почти неотличимы от легковушек китайского бренда JAC.

Примерно JAC

На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, на втором этапе — более глубокой локализацией этого производства, — сказал Собянин на мероприятии. Параллельно с этим процессом, по словам мэра, начнется работа над созданием «собственной платформы электромобиля под названием „Москвич“».

Слайды, попавшие в СМИ, подписаны как «примеры моделей». Предполагается, что именно такой будет первая продукция завода. Но на картинках легко распознаются модели JAC — на это обратили внимание журналисты и эксперты. Таким образом подтверждаются предположения, что именно производство JAC будет постепенно локализовано в Москве. Если это так, то выбор модельного ряда не случаен: китайский концерн давно сотрудничает с КамАЗом, главным технологическим партнером «Москвича».

КамАЗ уже вывел на российский рынок грузовик «Компас», который, по существу, представляет собой российскую версию китайского грузовика JAC. Что касается легковых авто, то рассматривалась возможность сборки в России, например, кроссовера JAC iEVS4. Об этом в мае сообщала газета «Ведомости».

Планы по загрузке «Москвича» уже оглашены. До 31 декабря в Печатниках планируется собрать первые 600 автомобилей: 400 — с ДВС, 200 — с чисто электрическими силовыми установками. На 2023 год намечен выпуск 50 тысяч машин, в том числе 10 тысяч — с электроустановками. В 2024-м изготовят уже 100 тысяч (из них 20 тысяч — чистые электромобили). тогда же должен состояться переход на полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов. Закупки машинокомплектов будут проводиться через «КамАЗ». Уже известно, куда ежегодно будут продавать 40-60 тысяч новых «Москвичей»: службам такси и каршеринга.

Ранее стало известно, что весь персонал «Рено Россия», без сокращений, перешел под крыло нового МАЗ (Московского автомобильного завода) «Москвич». Грубо говоря, у юрлица, до 16 мая 2022 года принадлежавшего французам, просто поменяли реквизиты. Решение правильное: команда, разрабатывавшая модельный ряд Renault для России, успешно реализовала уже не один проект, в том числе и разработку новой модели практически с нуля, включая ее адаптацию под имеющуюся платформу: мы говорим о купе-кроссовере Arkana, базировавшемся на сильно модифицированной платформе Global Access (она же B0, она же Logan). Эти люди умеют делать качественные автомобили. И молчать они тоже умеют: никаких комментариев по ближайшим перспективам «Москвича» получить не удалось. Кроме одного: «Москвич» не станет очередным «Ё-мобилем». Работа ведется, результаты хоть и заставят подождать, но ожидание того стоит.

Вопросов стало больше

Вернемся к автомобилям JAC. На стендах во время презентации на «Москвиче» были изображены кроссоверы S4 и его электрическая версия iEVS4, более крупный кроссовер S7, который уже официально поставляется к нам из Китая дистрибьютором «Джак Автомобили», безымянный седан и еще один кроссовер. И часть этих автомобилей уже сертифицирована и ввозится в Россию как продукция JAC. Тот же S4 должен был поступить в продажу под оригинальным брендом как раз в середине лета и источники среди дилеров JAC это подтверждали.

Бренд JAC самостоятельно работает на российском рынке не первый год. Существует дилерская сеть JAC, состоящая в основном из мультибрендовых салонов, продающих различные автомобили из КНР, пул авторизованных сервисных станций — необходимая инфраструктура налажена. Но как это будет соотноситься с «репертуаром» столичного завода, пока не могут прокомментировать ни в самом «Москвиче», ни в офисе «Джак Автомобили», ни в КамАЗе.

Ясно одно: главным бенефициаром нового проекта может стать именно китайский офис JAC. Это в том случае, если представители бренда договорятся с КамАЗом о выгодных поставках машинокомплектов без участия российского дистрибьютора. Судя по всему, будущим столичным «китайцам» придется заново проходить сертификацию: документы оформляют после обязательных испытаний автомобиля, собранного на предприятии, которое будет внесено в одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Аутентичные «джаки» в Россию шли напрямую из КНР и Казахстана — там сборку нескольких моделей разных брендов крупноузловым методом ведет предприятие «СарыаркаАвтоПром» в Костанае.

Собирать и 50, и 100 автомобилей в год завод в Печатниках может: его проектная мощность, пока он назывался Renault, составляла 170 тысяч машин. Кроме того, поначалу, в середине 2000-х на «АвтоФраМосе» тоже осуществляли именно крупноузловую сборку нелепых седанов Renault Сlio Symbol, переход на полный цикл происходил поэтапно. Для JAC поставить комплектов запчастей на несколько десятков тысяч автомобилей не составит труда. С логистикой из КНР проблем пока не предвидится. Так что у «Москвича» есть все шансы успешно восстать из пепла.

Не исключено, что обслуживание и дилерскую сеть для «Москвича» также будут налаживать специалисты из Набережных Челнов. Организовать сбыть им будет нетрудно: «КамАЗ-Лизинг» работает давно и успешно, поэтому там смогут предложить выгодные финансовые программы крупным корпоративным покупателям, к которым относятся и службы каршеринга, и такси.

В любом случае, на данный момент добиться большей конкретики не представляется возможным: «Москвич» и JAC воздерживаются от комментариев, а представители пресс-службы КамАЗа, которые как раз могли бы пролить свет на появление машин JAC на постерах в Москве, не отвечают на запросы. Строго говоря, нельзя исключать, что картинки, показанные на презентации в Москве, действительно носят лишь иллюстративно-демонстрационный характер, а в итоге к сборке будут подготовлены другие модели.