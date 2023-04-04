Автоэксперт раскрыл перспективы новой модели «Москвича» Автоэксперт Субботин: «Москвич 6» будет аналогом китайского JAC JS4 по завышенной цене

Фото: mos_sobyanin/t.me

Новая модель автомобиля от завода «Москвич» будет иметь те же самые характеристики, что и китайская машина JAC JS4, однако стоить намного дороже, заявил в беседе с NEWS.ru автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. По его мнению, россияне не станут приобретать «Москвич 6» из-за бренда, а других причин для покупки нет, поскольку это тот же самый китайский седан по завышенной цене.

По той цене, по которой предлагают продавать «Москвич», никто такие машины брать не будет, потому что ровно такой же китайский аналог JAC JS4 дешевле. Это уже показал опыт с «Москвичом 3», точно так же будет и с «Москвичом 6». Стоимость «Москвича 6» составит в районе 4 млн, а китайская модель стоит 3 млн. По характеристикам это абсолютно одинаковые автомобили, но с разными этикетками. Разница только в цене, — сказал Субботин.

Ранее завод «Москвич» показал новую модель — седан «Москвич 6». Новинкой оказалась китайская машина Sehol A5 Plus, которая, в свою очередь, является рестайлингом JAC J7

В конце 2022 года автозавод «Москвич» возобновил свою работу. На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что на заводе запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич 3». Продажи автомобиля начнутся в Москве в январе, а по всей России — в марте.