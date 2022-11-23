«Проблем не будет»: автоэксперт о качестве сборки автомобилей «Москвич» Автоэксперт Зенкевич: автомобили «Москвич» будут дешевле и качественнее китайских аналогов

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Возобновление работы автозавода «Москвич» позволит выпускать более дешевые аналоги китайских JAC, на базе которых будут производиться российские машины «Москвич», сообщил NEWS.ru автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» на телеканале «Россия» Иван Зенкевич. По его словам, этого удастся добиться за счет локализации производства в Москве и отсутствия таможенных пошлин.

Что касается качества сборки, то тут никаких проблем как раз не будет. Потому что на заводе стоит оборудование компании Renault и работают профессиональные инженеры, которые отработали на предприятии не один год. <...> Поэтому если уж что-то и будет разваливаться, то не по вине сотрудников завода «Москвич», а из-за недостатков в конструкции китайских производителей, — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, на самом предприятии удалось сохранить европейскую школу аттестации механиков и других специалистов, а на нескольких других предприятиях в России наладили производство электробатарей без использования зарубежных составляющих. Это позволит снизить цены на них на 25–30%.

В середине мая правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия»: предполагается, что первоначально автомобили будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.

На заводе «Москвич» 6 июля прошла презентация примерного модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в России будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания. На презентации журналисты увидели фото автомобилей, которые будут собирать в Москве. Они оказались почти неотличимы от легковушек китайского бренда JAC.