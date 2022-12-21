Стала известна стоимость кроссовера «Москвич-3» Стоимость кроссовера «Москвич-3» составит почти 2 млн рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стоимость нового кроссовера «Москвич-3» составит 1 млн 970 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале автозавода. Продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров в Москве.

Городской кроссовер «Москвич-3» — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода «Москвич». Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. «Москвич-3» будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой, — говорится в сообщении завода.

По словам директора столичного предприятия Дмитрия Пронина, в 2023 году завод начнет сотрудничать с дилерскими центрами в городах-миллионниках, расширяя присутствие на рынке по мере увеличения производительных объемов.

Кроме того, «Москвич-3» также появится в парках такси и каршеринга.

Ранее стало известно, что завод планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.

Напомним, «Москвич» возобновил свою работу 23 ноября. На открытии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. На заводе запустили серийное производство нового городского кроссовера «Москвич-3». Продажи автомобиля начнутся в Москве в январе, а по всей России — в марте.