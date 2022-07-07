Путин оценил идею возрождения «Москвича» Путин заявил, что проект по возрождению «Москвича» — непростая задача

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сборочный цех автомобильного завода «Москвич»

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» назвал проект по выпуску автомобилей «Москвич» непростым вызовом и отметил, что вся страна ждет результатов, сообщает РИА Новости. Путин добавил, что нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий.

Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой <…> Вся страна ждет результатов вашей работы. Без преувеличения, так и есть, — сказал Путин.

На заводе «Москвич» 6 июля прошла презентация примерного модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в Росси будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания. На презентации журналисты увидели фото автомобилей, которые будут собирать в Москве. Они оказались почти неотличимы от легковушек китайского бренда JAC.

Разработка платформы для электрического «Москвича» займет как минимум от 6 до 7 лет и будет стоить несколько миллиардов долларов, заявил NEWS.ru главный редактор «Авто Ревю» Антон Голованов.