Череп и шея птицы моа, мумифицированные в сухом воздухе пещеры в центре Отаго

Ученые решили возродить вымерших в XVII веке птиц В США решили возродить вымерших в XVII веке птиц моа

Американский биотехнологический стартап объявил о планах по воскрешению моа — крупных нелетающих птиц, исчезнувших в XVII веке, пишет MIR24.TV. Ученые планируют восстановить генетическую информацию всех девяти известных видов этих животных.

Моа обитали в Новой Зеландии и процветали до прибытия туда людей. Однако за 150 лет совместного существования все девять видов этих птиц исчезли. Ученые взяли образцы генетического материала из костей птиц для восстановления геномов.

Одним из крупнейших видов был моа Южного острова (Dinornis robustus), который достигал 3,6 м в высоту и весил около 230 кг. Ученые уже почти полностью воссоздали геном маленького кустарникового моа (Anomalopteryx didiformis), достигавшего 1,30 м в высоту и весившего около 30 кг.

Ранее в США, штате Аризона, обнаружили древнейшие в Северной Америке останки птерозавра. Раскопки проводились в Национальном парке Петрифайд-Форест.