Собянин рассказал, какая машина подойдет для ежедневных поездок по Москве Собянину заявил, что «Москвич-6» идеально подойдет для поездок по столице

Фото: АГН «Москва»

Столичный мэр Сергей Собянин посетил завод «Москвич», где ему показали новую модель автомобиля с одноименным названием, об этом градоначальник рассказал в своем Telegram-канале. Он оценил дизайн «Москвича-6» и заявил, что машина идеально подойдет для каждодневных поездок по городу. По его словам, конвейерное производство автомобиля будет запущено ко второй половине 2023 года.

Осмотрел новую модель — яркий динамичный седан «Москвич-6». Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу. Производство и продажу запустим во второй половине года, — написал Собянин.

Ранее завод «Москвич» показал новую модель — седан «Москвич-6». Новинкой оказалась китайская машина Sehol A5 Plus, которая, в свою очередь, является рестайлингом JAC J7

Как утверждает автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, новая модель автомобиля от завода «Москвич» будет иметь те же самые характеристики, что и китайская машина JAC JS4, однако стоить намного дороже. По его мнению, россияне не станут приобретать «Москвич-6» из-за бренда, а других причин для покупки нет, поскольку это тот же самый китайский седан по завышенной цене.