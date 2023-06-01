В России могут возродить производство автомобилей «Волга» Мантуров: в 2024 году ГАЗ может начать выпуск авто под брендом «Волга»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2024 году Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом «Волга», заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, компании следует в ближайшее время определиться с технологическим партнером.

Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берём ещё дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнёром. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю, — сказал министр.

По его словам, производство автомобилей под классическим брендом планируется по аналогии с «Москвичом», то есть с привлечением техпартнера.

По мнению ведущего авторубрики «Утро России» Ивана Зенкевича, автомобиль «Москвич 3» не стоит тех денег, которые за него просят. Он посоветовал покупать европейские машины, даже с пробегом.

Ранее сообщалось, что правительство России продлило до 1 февраля 2024 года срок действия упрощенного технического регламента по выпуску автомобилей. При этом предусматривается поэтапное возвращение требований — с июня текущего года к экологическому классу двигателей, а с декабря к обязательному оснащению автомобилей системой ABS.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, китайские автомобили составляют 43% от общего числа купленных в России машин за первые три месяца 2023-го. Годом ранее этот показатель составлял 9%. При этом в абсолютном выражении продажи с января по март 2023 года упали в сравнении с тем же периодом 2022-го на 44,7%.