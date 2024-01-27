Новая Lada, роскошная «Волга» и «Москвич»: чем удивит российский автопром

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Начиная с 2022 года российский авторынок пережил революционные изменения: известные производители покинули страну, зато появились новые компании. Кроме того, обновляется и отечественный автопром. Так, АвтоВАЗ собирается в ближайшие два года представить целую россыпь новинок, новые модели обещает показать возрожденный «Москвич», должны появиться новые «Волги» и Aurus. О том, чем удивит автомобильная Россия в 2024 и 2025 годах, — в материале NEWS.ru.

Lada: новый бренд, мощная Niva и кроссоверы

У Волжского автозавода на ближайшие два года большие планы. Осенью 2024 года стартует выпуск самой роскошной модели марки Lada, которая получит название Lada Aura. Этот автомобиль будет на 250 мм длиннее выпускаемой сейчас Vesta. В результате по простору на втором ряду кресел Aura можно будет сравнивать с машинами класса Е по европейской классификации (Toyota Camry, Kia K5, Mercedes-Benz E-класса и так далее). Кроме того, Lada Aura получит новый 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с. и вариатор.

Связка 1,8 и вариатор появится в 2024 году и на Lada Vesta. По словам дилеров АвтоВАЗа, они очень ждут такую модель, ведь сейчас Волжский автозавод выпускает только машины с механической трансмиссией. А многие жители городов предпочитают автоматические коробки.

А еще АвтоВАЗ планирует в 2024–2025 годах возобновить серийное производство модели Largus. Причем будут делать не только машины с бензиновыми двигателями, но и с электрическими (они получат имя e-Largus).

Порадуют в Тольятти и любителей классических внедорожников — в 2024 году завод начнет производство старой «Нивы» с мощным двигателем и модернизированной подвеской. Такая машина получит имя Lada Niva Sport. Если обычная «Нива» имеет 1,7-литровый мотор мощностью 83 л. с., то «спортивная» версия получит уже 1,8-литровый мотор, который выдает 122 л. с.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada Niva Sport в гоночных цветах «Роснефти»

Но главный сюрприз от Lada — это модель под кодовым названием Iskra (она придет на смену уже откровенно старой Granta). В 2025 году станет ясно, как же будет выглядеть этот автомобиль. Вернее, целое семейство — предполагается, что в Тольятти будут выпускать седан, универсал и даже кроссовер. Интересно, что в основе Lada Iskra окажется новая платформа, которую начали проектировать еще во времена, когда акционером АвтоВАЗа была французская компания Renault.

Кроме того, АвтоВАЗ обещает начать продажу автомобилей под совершенно новым брендом. Каким? Мы пока не знаем — информацию о новой марке руководство завода держит в секрете.

Однако известно, что под новым брендом будут собирать кроссоверы, седаны и хетчбэки. Причем делать их будут в партнерстве с иностранной компанией. Скорее всего, с китайской. А выпускать машины новой марки будут на заводе в Санкт-Петербурге, где раньше производили «Ниссаны».

Еще в 2023 году предполагалось, что в Питере наладят сборку кроссовера X-Cross 5 (на самом деле это был китайский автомобиль Bestune T77 с другими шильдиками). Мало того, на официальном сайте lada.ru была даже размещена фотография X-Cross 5 и обещание скоро начать продажи модели.

Правда, в серию X-Cross 5 так и не пошел. Официальных комментариев, почему так резко изменились планы, от АвтоВАЗа не последовало. Но многие эксперты уверены, что проблема связана с тем, что предприятие находится под санкциями и китайские партнеры не решились на полноценное сотрудничество с российским автогигантом.

Еще одна новинка от АвтоВАЗа — это кроссовер на платформе Vesta. Ожидается, что он может быть показан в 2026 году. Подобный автомобиль очень нужен марке, ведь сейчас она представлена в сегменте SUV только двумя моделями — «Нивами». Однако эти автомобили представляют собой классические внедорожники, причем оба уже морально устарели. А вот так называемого городского кроссовера в гамме Lada нет. Между тем у многих конкурентов лидерами по продажам являются именно кроссоверы.

«Москвич»: готовится оригинальная модель

Возрожденная в 2022 году марка «Москвич» постепенно набирает обороты. Сейчас завод выпускает две модели: кроссовер «Москвич 3» и лифтбэк «Москвич 6». Однако в 2024 году должен появиться среднеразмерный кроссовер «Москвич 5». Как и другие «Москвичи», новая «пятерка» будет построена на основе китайского JAC — на сей раз в основу ляжет JAC Sihao X6. А среди главных конкурентов нового «Москвича» будут такие модели, как Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas.

Предполагается, что «Москвич 5» будет иметь только передний привод, а под капотом автомобиля окажется бензиновый мотор с наддувом объемом 1,5 л и мощностью 136 или 174 л. с. В паре с двигателем будет трудиться вариатор для младшей версии и роботизированная коробка с двумя сцеплениями для более мощной модели (а вот механики не будет).

Цена на «Москвич 5» пока не сообщается. Но можно предположить, что модель будет стоить 2,4–2,8 млн руб. в зависимости от комплектации.

А еще в 2024 году ожидается премьера большого кроссовера «Москвич 8», который будет соперничать на рынке с Chery Tiggo 8, Haval H9 и прочими. Эта модель будет представлять собой чуть переделанный JAC X7.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ну а на 2025 год намечена премьера «настоящего» «Москвича» — нам обещают представить электромобиль, который будет создан российскими инженерами на собственной платформе.

Новая «Волга»: чиновники будут довольны

О том, что в России может возродиться не только «Москвич», но и бренд «Волга», российские чиновники говорили еще в 2022 году. А в конце декабря 2023-го вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РИА Новости подтвердил, что движение в этом направлении активно идет. «Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе — с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией», — рассказал Денис Мантуров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Мантуров

Пока неизвестно, что будут выпускать под брендом «Волга» (ожидается, что сборка машины стартует на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде). Напомним, что во времена СССР именно «Волга» была основным автомобилем для чиновников. Первая «Волга» — легендарный ГАЗ-М-21 — появилась еще в 1956 году (она пришла на смену «Победе»). Ну а последние машины с таким именем были сделаны в 2010 году — речь шла о модели Volga Siber, которая представляла собой чуть переделанный американский Chrysler Sebring.

Aurus для богатых

Еще один российский автопроизводитель — компания Aurus — тоже может в 2024–2025 годах показать новые модели. По данным «Коммерсанта», автомобили Aurus хотят собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге (сейчас самые престижные и дорогие российские модели, которые стоят около 40 млн рублей, делают в Елабуге).

В настоящий момент модельный ряд Aurus состоит из двух моделей: седан Senat и внедорожник Komendant. Плюс есть «президентские» лимузины Aurus и парадные кабриолеты, но такие машины делаются по спецзаказам и их нельзя назвать серийными.

Пока объем сборки Aurus небольшой. Так, предполагалось, что в 2023 году будет сделано лишь 200 Komendant. Но есть планы по переходу на более массовое производство. Причем об этом говорил даже президент России Владимир Путин. «У нас целая линейка Aurus: и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. <...> Это нужно начать производить серийно, и тогда сразу цена будет уходить. Но время нужно для этого», — заявил глава государства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Aurus Hydrogen

Предполагается, что в ближайшие годы гамма Aurus будет расширена седаном, который будет на ступеньку ниже Senat, а также кроссовером. Плюс появится однообъемник — он будет на той же платформе, что и большие «Аурусы» (то есть получит пневматическую подвеску и гибридный двигатель мощностью 598 л. с.).

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