Отличная альтернатива «китайцам»: зачем нам автомобили марки Solaris

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Hyundai Creta

Популярные в России Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio могут вновь появиться в продаже, причем под новым брендом. По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге уже начался выпуск машин. Предполагается, что они поступят к дилерам под маркой Solaris. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о перспективах нового бренда автомобильного эксперта Петра Баканова.

Запчастей было много

— Нужно понимать, что автомобильный завод — это огромное предприятие. А выпуск автомобилей — это сложный процесс. И когда завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск в 2022 году, то в этот момент на складах компании уже были машинокомплекты, запчасти и комплектующие, причем не для парочки авто, а для нескольких десятков тысяч.

Так что уже весной 2022 года было понятно: у Hyundai есть много машин, которые не успели собрать. И сейчас мы видим, что эти автомобили решили доделать и выпустить в продажу.

Новый бренд для спокойствия

— Замена бренда — процесс абсолютно логичный. Сейчас мировые автомобильные компании находятся под давлением, никто не хочет случайно подпасть под санкции или поймать волну негатива в мировой прессе. Поэтому и придумываются всевозможные варианты.

Сначала были слухи, что собранные в Санкт-Петербурге Hyundai и Kia получат логотип в виде буквы G. Но теперь большинство экспертов склоняется к тому, что автомобили будут продавать под маркой Solaris — это имя зарегистрировано корейцами как торговая марка, а они вполне могут передать право на ее использование новому собственнику завода.

Напомню, что завод Hyundai в Петербурге был продан компании ООО «Арт-Финанс», которая также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге. И если право на бренд Solaris будет передано компании «Арт-Финанс», то нет никаких юридических проблем для выпуска машин. Формально штаб-квартира концерна Hyundai и Kia не будет иметь к этим машинам никакого отношения.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Hyundai Solaris

И в этом случае мы вновь получим популярные модели, которые раньше пользовались огромным спросом. Напомню, что в 2021 году собираемая в Санкт-Петербурге Kia Rio занимала третье место по продажам в стране, уступая только Lada Vesta и Granta, а Hyundai Solaris и Creta шли на четвертом и пятом местах.

Пока еще непонятно, сможет ли новый бренд — предполагаем, что это именно Solaris — просуществовать долгое время. Возможно, его будут использовать лишь до тех пор, пока на складах есть машинокомплекты. Хотя не исключено, что потом эта марка начнет жить своей самостоятельной жизнью, а под ней будут выпускать какие-то другие модели, например китайские. Однако пока говорить об этом преждевременно.

Но даже если в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет собрана пара десятков тысяч автомобилей, то это уже хорошо. Ведь мы говорим о проверенных машинах, которые заслужили славу надежных и крепких, у которых двигатели и коробки передач имеют большой ресурс. Неспроста же Solaris и Rio так полюбили таксисты. И здесь неважно, под каким брендом они производятся. Важно, что на рынке появятся модели, которые ждет рынок.

Цена будет в рынке

— Разумеется, спрос на новые машины будет зависеть от стоимости. Но сейчас не будет ситуации, когда дилеры смогут увеличивать цену в полтора раза. Сейчас дефицита на автомобильном рынке нет, поэтому цена будет в рынке. Можно предположить, что Solaris и Rio будут стоить около 2–2,2 млн рублей, а вот Creta станет чуть подороже — около 2,3 млн рублей; может быть, цена в хороших комплектациях будет приближаться к отметке 2,8 млн рублей.

При этом такие машины будут наверняка иметь такую же гарантию, которую раньше давали корейцы. Да и продавать эти машины будут через дилерскую сеть Hyundai и Kia, которая пока еще существует. И пусть многие дилеры уже заключили соглашения с китайскими производителями, но они сохранили все необходимое оборудование и, главное, специалистов, которые умеют обслуживать Hyundai и Kia. Да и проблем с запчастями быть не должно: корейцы хоть и продали свой завод, но не ушли окончательно из России и продолжат поддерживать своих клиентов.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Hyundai Solaris

Новых версий ждать не стоит

— Будет ли завод, который сейчас принадлежит ООО «Арт-Финанс», заниматься модернизацией своих машин? Вряд ли. Ведь любое серьезное изменение в конструкции требует больших затрат, в том числе и финансовых. Поэтому проводить какую-то серьезную модернизацию нынешних Rio или Creta никто не будет, по крайней мере на нынешнем этапе.

Возможно появление новых поставщиков, но не более. Например, может появиться другой поставщик проводки или ковриков, иной производитель технических жидкостей и так далее. Но ждать на Creta новый двигатель или другую подвеску точно не стоит.

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