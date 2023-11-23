Возрожденным «Москвичам» уже год: фото процесса сборки новых автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

23 ноября 2022 года в Москве было запущено производство возрожденной марки «Москвич». Событие для российского автопрома беспрецедентное — ранее ни одна из «умерших» марок в нашей стране не получала шанс на второе рождение.

Решение о возрождении «Москвича» было принято столичным правительством после того, как французская компания Renault решила покинуть российский рынок и продать все принадлежащие ей активы в стране: акции АвтоВАЗа и завод в Москве, где выпускали кроссоверы Renault Duster, Arkana, Kaptur и Nissan Terrano.

О продаже завода правительству Москвы было объявлено 16 мая 2022 года, уже в июле были показаны первые эскизы новых моделей, а в ноябре стартовало производство. Темпы для российского (да и мирового) автопрома неслыханные. Разумеется, за столь короткий срок создать с нуля автомобиль собственной конструкции не под силу ни одной компании, тем более возрожденной из пепла. Поэтому пока «Москвичи» — это немного переделанные китайские модели. Так, кроссовер «Москвич 3» — это JAC JS4, а лифтбек «Москвич 6» — JAC A5 Plus.

Однако на заводе обещают, что постепенно будут увеличивать долю российских комплектующих в моделях и заниматься их модернизацией. Ну а через несколько лет может появиться и «Москвич» оригинальной конструкции. Стоит отметить, что подобный путь проходили многие ведущие автомобильные компании.

Сейчас «Москвич» делает три модели: кроссовер «Москвич 3», электрическую версию «Москвич 3е» и большой лифтбек «Москвич 6». В начале следующего года обещают наладить выпуск среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а примерно через год будет налажена сборка и большого «Москвича 8». Также обещают наладить сборку второго электрокара.

Как выпускают автомобили «Москвич» — в галерее NEWS.ru.