Названа цена нового «Москвича 6»: почему дорого стоит, какие комплектации Минимальная стоимость седана «Москвич 6» составит 2,3 млн рублей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Автомобиль «Москвич 6»

Розничная цена седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,3 млн рублей, сообщил производитель. Машины скоро начнут передавать дилерам. Что известно о новых автомобилях, почему они так дорого стоят?

Что известно о ценах и комплектациях «Москвича 6»

Первые «Москвичи 6» получат полуторалитровый турбомотор (136 лошадиных сил) и автоматическую трансмиссию CVT. Версии с двигателем GDI появятся позже.

Стоимость седана «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,3 млн рублей. В нее входят полностью светодиодная оптика, подогрев передних сидений, вертикальный экран мультимедиа, камера заднего вида, датчики парковки и бесключевой доступ.

«Кузов лифтбек предоставляет удобный доступ к вместительному багажному отделению объемом 540 литров», — говорится на сайте компании.

Цена «Москвича» в комплектации «Бизнес» составит 2,5 млн рублей. Она, помимо вышеперечисленных функций, также включает климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему камер кругового обзора 360°, люк с электроприводом. Также в машине установлена цифровая приборная панель с цветным экраном 7 дюймов.

Производитель обращает внимание, что указанная цена на доступные комплектации приведена с учетом максимальной суммарной выгоды по программе трейд-ин и покупке в кредит. Без учета скидки «Москвич» в комплектации «Комфорт» будет стоить 2,63 млн рублей, а «Бизнес» — 2,83 млн рублей.

Почему новый «Москвич» так дорого стоит

Высокая стоимость нового автомобиля «Москвич» связана с отсутствием в России собственного полноценного производства машин и с логистическими издержками по транспортировке комплектующих из Китая, считает автоэксперт Петр Баканов.

«Нужно понимать, что те машины, которые делают на российских заводах из китайских комплектующих, производятся по крупноузловому методу. То есть это не производство с окраской и сваркой кузовов. Если очень грубо, ее сначала произвели в Китае, потом разобрали, поставили к нам машинокомплекты и снова собрали», — сказал он.

Автоэксперт объяснил, что в итоговую цену включают все затраты производителя, в том числе оплату утилизационного сбора и зарплату рабочих. По его мнению, только за перевозку комплектующих по железной дороге компания может добавить к стоимости машины порядка 250 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительстваМосквы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительстваМосквы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6» Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва» Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6»

«К сожалению, российский покупатель несет на своих плечах все тяготы и лишения, которые связаны с тем, что в России отсутствует как таковое полноценное производство многих автомобилей», — отметил Баканов.

Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что из-за высокой стоимости покупателей у нового «Москвича» будет немного.

«По той цене, по которой предлагают продавать „Москвич“, никто такие машины брать не будет, потому что ровно такой же китайский аналог JAC JS4 дешевле. Это уже показал опыт с „Москвичом 3“, так же будет и с „Москвичом 6“», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Что про «Москвич» говорили Песков и Собянин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если «Москвич» будет хорошей машиной, то он и глава государства Владимир Путин могут приобрести ее для личного пользования.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину „Москвич“. Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно, и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент. Конечно, [и я], почему бы и нет», — сообщил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин лично вместе с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным запускал серийное производство автомобилей «Москвич 6». По его словам, эта машина оснащена всем необходимым для комфортных поездок.

«Внутри есть все необходимое для комфортных поездок, включая круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и парктронику», — отметил он.

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