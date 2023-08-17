Lada Largus: чем понравилась россиянам, стоит ли покупать в 2023 году В продаже скоро вновь появятся универсалы Lada Largus. Есть ли смысл покупать эту модель?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Largus Cross

В этом году в Тольятти соберут 650 Lada Largus, затем производство перенесут в Ижевск, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Процесс этот небыстрый, так что серийных Largus мы не увидим еще долго. Почему российские покупатели будут жалеть о временном уходе Largus, чем он полюбился россиянам и что будет после возобновления сборки — в материале NEWS.ru.

Откуда взялся Lada Largus, кто его придумал

Largus — это не российская разработка. Изначально это был универсал румынской компании Dacia и назывался он Logan MCV, или Multi Convivial Vehicle («автомобиль на все случаи жизни»). Logan MCV был построен на платформе B0, которую разработали инженеры из Renault, а премьера этой модели состоялась в 2006 году. Платформа под индексом B0 российским водителям прекрасно знакома. Именно она легла в основу таких популярных у нас моделей, как Renault Logan, Duster, Sandero, Nissan Terrano и Almera, Lada XRAY и прочие.

Выпуск российской версии Logan MCV, которая получила название Lada Largus, начался на АвтоВАЗе в 2012 году. При этом в Тольятти не просто начали прикручивать к машине бамперы и вешать свою эмблему, а всерьез адаптировали автомобиль под российские условия. Например, в России начали штамповать многие кузовные элементы, причем металл поставляли также российские компании. Был освоен выпуск отечественных рулей и подушек безопасности (их, правда, делали из иностранных комплектующих), многих элементов салона, собирали у нас и детали для подвески. Мало того, если сначала на Largus ставили французские моторы, то затем модель перевели на двигатели отечественного производства.

Сейчас в это сложно поверить, но 11 лет назад за новый универсал Lada Largus с бензиновым мотором объемом 1.6, одной подушкой безопасности, аудиоподготовкой, регулируемой рулевой колонкой и 15-дюймовыми колесами просили 349 тыс. руб.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Автомобиль Lada Largus Cross

Чем удобна Lada Largus

Покупателям нравился Largus не только из-за его французско-румынского происхождения. Главное достоинство этой модели было в просторном салоне и большом багажнике.

Largus был единственным в России легковым автомобилем в данной ценовой категории, который выпускался в 7-местной версии с тремя рядами кресел. Это был настоящий подарок для многодетных семей.

Радовались и владельцы небольшого бизнеса, для которых Largus стал незаменимой рабочей лошадкой. Конечно, в продаже были и импортные «каблуки», но они были вдвое дороже вазовской модели. Еще один повод для любви — это комфортабельная подвеска, которая позволяла уверенно двигаться даже по плохой дороге.

До появления Lada Largus часто можно было услышать, что в России не любят универсалы, у нас даже придумали для них обидное прозвище «сарай». Однако стоило появиться на рынке достойной модели, которая сочетала в себе разумную цену, просторный салон и приемлемую надежность, как спрос на универсалы стал стремительно расти.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Автомобиль Lada Largus Cross

Какие были версии Largus

Еще один повод для любви покупателей — это широкий выбор модификаций. Так, универсал предлагался в 5- или 7-местной версии.

Также была грузовая версия Largus, которая называлась Largus Van. Эта машина не имела второго или третьего ряда сидений — вместо них был грузовой отсек, куда помещался стандартный европоддон.

А еще был почти «внедорожник». В 2015 году в продаже появилась версия Largus Cross. Полного привода у нее не было, зато такая модель имела защитный обвес кузова и, главное, увеличенный до 200 мм дорожный просвет. Почти как у кроссоверов.

Кстати, Lada Largus надо разделить на два потока: в период с 2012 по 2021 годы выпускали модель первой генерации, а затем была проведена серьезная модернизация модели. Largus получили другой облик в фирменном для Lada Х-стиле (новые фары, бампер), был улучшен салон, появились новые опции и прочее.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Имеет ли смысл покупать Largus из последней партии

В 2023 году АвтоВАЗ соберет лишь 650 Largus, то есть каждый дилер Lada получит всего по две машины. Еще недавно в таком случае продавцы серьезно увеличивали рекомендованные розничные цены и устанавливали на автомобили различное допоборудование по безумным ценам.

Именно такая ситуация наблюдалась сразу же после выхода на рынок обновленных Lada Vesta. Но когда об этом стало известно, то руководство завода выступило с резкими заявлениями и даже приостановило отгрузку машин дилерам, которые завышали цены. «Нами инициированы жесткие служебные проверки всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики. В случае выявления нарушений, мною дано четкое указание незамедлительно сокращать отгрузки в адрес компаний, которым принадлежат эти дилерские центры, и оперативно рассматривать вопрос о полном прекращении дилерского договора, вне зависимости от любых «старых заслуг», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Поэтому можно надеяться на то, что цены на собранные в 2023 году Lada Largus будут держаться в рамках рекомендованных. Сейчас они составляют от 1 300 900 руб. за 5-местную модель в минимальной комплектации и до 1 511 900 руб. -- за автомобиль в версии Cross с максимальным набором оснащения.

Если такие цены будут сохранены, то Largus может быть хорошим вариантом, особенно если требуется 7-местная машина. Ведь другие новые машины с тремя рядами креслами на российском рынке стоят заметно дороже. Например, кроссовер Dongfeng 580 обойдется в 2,3 млн руб., Chery Tiggo 8 стоит более 2,9 млн руб., однообъемник GAC NG8 продают за 3,4 млн руб., а, скажем, за Kia Carnival 2022 года выпуска дилеры просят 6,4 млн руб.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Будут ли собирать Largus в будущем

Несмотря на высокую степень локализации Largus, АвтоВАЗу так и не удалось запустить полноценное серийное производство этой модели ни в прошлом, ни в этом году. Ведь в Largus все-таки большой процент импортных комплектующих, с которыми сейчас у завода проблемы. И не исключено, что Largus постигнет судьба модели XRAY (она тоже была построена на платформе B0 и уже покинула конвейер АвтоВАЗа). А на смену Largus может прийти принципиально новая модель, построенная на платформе Lada Vesta. Но если это и произойдет, то не раньше 2025 года.



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