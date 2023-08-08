Модный кроссовер Lada X-Cross 5: как будет выглядеть и сколько стоить Новая «Лада», которая придет в России на смену «Ниссанам», получит богатую комплектацию, однако привод у машины будет только передним

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Lada X-Cross 5

Продажи самого дорогого в истории серийного автомобиля марки Lada начнутся совсем скоро. На сайте АвтоВАЗа даже появилось изображение этой модели и надпись: «Lada X-Cross 5 скоро в продаже». Что представляет собой эта модель, какое оснащение она получит, сколько будет стоить и почему ее выпускают не в Тольятти, а в Санкт-Петербурге — в материале NEWS.ru.

Почему у Lada X-Cross 5 сразу две эмблемы

Автомобиль, который получил название Lada X-Cross 5, — это копия китайского кроссовера FAW Bestune T77, который был впервые представлен в 2018 году (и до сих пор продается в России). В настоящий момент от китайского аналога Lada X-Cross 5 внешне отличается только эмблемой на капоте и крышке багажника. При этом на руле у нее можно увидеть эмблему китайской компании!

Дело в том, что просто так убрать логотип с руля и вшитой в него подушки безопасности нельзя — после этого пришлось бы заново проводить все сертификационные испытания, что занимает много времени. Поэтому на АвтоВАЗе решили пойти по пути наименьшего сопротивления и оставили китайскую эмблему. И руководство тольяттинского автогиганта это не смущает.

«Я бы сказал, что это нейтральный шильдик. Между прочим, геометрия напоминает геометрию эмблемы ВАЗа семидесятых годов. Такой ретровзгляд, как и у других наших брендов запускаемых. В этом ничего страшного нет, — заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки „Иннопром-2023“, которая проходила в июле. — Мы подумаем, как косметически отрегулировать в ближайшее время этот вопрос, не влияющий на сертификационные требования».

Помимо эмблем Lada отличается от китайского FAW тем, что имеет русифицированное меню мультимедийной системы, а также обогрев заднего стекла, боковых зеркал и передних сидений — китайские производители не всегда устанавливают подобные зимние опции на свои модели.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada X-Cross 5

Что такое Lada X-Cross 5

Новая «Лада» — это кроссовер с габаритами 4525×1845×1615 мм (колесная база — 2700 мм). По своим габаритам эта модель чуть меньше таких популярных в России кроссоверов, как Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, но крупнее Volkswagen Tiguan или Nissan Qashqai.

Под капотом автомобиля стоит бензиновый 1,5-литровый турбированный мотор с чугунным блоком цилиндров, непосредственным впрыском топлива и ремнем в приводе ГРМ, который выдает 160 л. с. Вместе с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя «мокрыми» сцеплениями, которая была разработана компанией BorgWarner. Привод — только передний.

Где делают новую «Ладу»

Сборку X-Cross 5 организовали не на родине АвтоВАЗа в Тольятти, а в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. Напомним, что после ухода японской компании из России это предприятие было передано АвтоВАЗу. Ранее там собирали по полному циклу со сваркой и окраской кузовов сразу три модели: Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Мощность современного предприятия составляла 100 тыс. машин в год.

Сейчас на предприятии «Лада Санкт-Петербург» автомобили будут собирать по так называемой крупноузловой SKD-методике. То есть никакой сварки и окраски кузовов не будет, машины приходят из Китая практически в полностью собранном виде, а рабочим в Петербурге нужно только установить новые эмблемы и выполнить ряд других нехитрых процедур.

Предполагается, что в 2023 году в Петербурге таким образом будет собрано 10 тыс. Lada, причем в это число попадет не только кроссовер, но и другие модели. Какие — пока неизвестно, но предполагается, что одной из них будет большой седан класса D, который сможет заменить покинувшие российский рынок Toyota Camry и Hyundai Sonata. А в 2024 году обещают постепенный переход на сварку и окраску кузовов.

Фото: shutterstock.com Автозавод LADA, Санкт-Петербург

Какие «навороты» получит Lada X-Cross 5

«Оригинальный» FAW Bestune T77 продается в России в трех комплектациях: Luxury, Prestige и Prestige Plus. «Версия» Lada получит только две: Enjoy и Techno.

Обе они будут богатыми. Lada X-Cross 5 будет оснащаться набором подушек безопасности, системой стабилизации, камерой заднего вида, панорамной крышей, системой запуска двигателя при помощи кнопки, климат-контролем, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном — 12,3 дюйма, а кресла будут отделаны экокожей. Отличие в комплектациях будет в панели приборов. Она в любом случае будет цифровой, но в версии Enjoy ее размер составит 8 дюймов, а в более дорогой Techno — 12 дюймов. Кроме того, версия Techno получит интеллектуальный круиз-контроль, который позволит машине самостоятельно тормозить при необходимости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Lada X-Cross 5

Сколько будет стоить Lada X-Cross 5

Точных цен на новый кроссовер пока нет. Но, например, оригинальный FAW Bestune T77 в версии Luxury с вариатором стоит 2 273 000 руб., самые дорогие модели (с системой кругового обзора) — 2 432 000 руб. Скорее всего, именно на эти суммы и надо ориентироваться — не стоит рассчитывать на то, что собираемая в России модель будет заметно дешевле привезенной из Китая.

Главным соперником Lada X-Cross 5 в России в настоящий момент является кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который по итогам первых шести месяцев 2023 года является самой популярной иномаркой в стране. «Семерка» тоже оснащается 1,5-литровым турбированным мотором (147 л. с.), который, правда, работает не в паре с «роботом», как Lada, а с 9-ступенчатым вариатором. При этом Chery Tiggo 7 Pro дороже FAW Bestune T77 — от 2 629 900 руб.

Сильным конкурентом станет и собираемый в России Haval Jolion. Он немного меньше Lada X-Cross 5 (4472 мм против 4525 мм), оснащается 143-сильным мотором объемом 1,5 л, который может трудиться как с механической, так и автоматической коробкой (семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением). Самые простые Haval Jolion с «автоматом» стоят 2 069 000 руб. Плюс в гамме Haval недавно появился кроссовер M6: он уже крупнее Lada X-Cross 5 (4664 мм), а его цена в комплектации с «автоматом» составляет 2 149 000 руб.

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