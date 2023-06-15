«Автоваз» сообщил о запуске нового семейства машин Lada Президент «АвтоВАЗ» Соколов: автомобиль Lada Granta переименуют в Iskra

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Lada Granta

Автомобиль Lada Granta переименуют в Iskra, сообщил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов в рамках брифинга на ПМЭФ, сообщает «Прайм». Линейка модели Granta будет снята с производства после 2026-2027 годов. Выпуск Lada Iskra планируется начать в конце 2024 года, продажи — в первом квартале 2025 года, добавил глава компании.

Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, — сказал Соколов.

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ранее был представлен новый кроссовер от АвтоВАЗа — Lada X-Cross 5. В основе машины лежит китайский FAW Besturn T55.

Кроме того, гостям ПМЭФ-2023 продемонстрировали вездеход фирмы Taktik, собранный исключительно из российских компонентов. Автомобиль выставлен в павильоне Псковской области на ПМЭФ. Стоимость вездехода составляет менее двух миллионов рублей. Также представлена вариация с японским движком для тех, кого не устроит отечественный.

До этого президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что новая модель Lada Granta будет представлена в летний период 2024 года. Подготовка к запуску производства проходит в соответствии с запланированным расписанием. Кроме того, Соколов пообещал, что будет выпущено целое семейство автомобилей под новым наименованием, которое пока держится в секрете.