АвтоВАЗ планирует презентовать новую Lada Granta в следующем году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая модель Lada Granta будет представлена в летний период 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Он также добавил, что подготовка к запуску производства проходит в соответствии с запланированным расписанием.

Исходя из обычной практики — такая маркетинговая кампания, как правило, начнётся в середине лета следующего года. Первая презентация. Даже, может быть, чуть раньше, — заметил Соколов, отвечая на вопрос о сроках презентации новой модели.

Президент компании также подчеркнул, что планируется выпуск не просто одной модели, а целого семейства автомобилей под новым наименованием, которое пока держится в секрете.

Наш проект движется в полном соответствии с утверждённым ещё в августе пошлого года советом директоров графиком <...>. Я вот буквально прилетел из Тольятти: прошёлся по цехам, которые уже специализируются под выпуск новой Granta — Granta 2. Например, готовность сварочного цеха уже составляет около 90%, то есть установлено оборудование, — дополнил он.

Компания ранее указывала, что планируется начать производство новой Lada Granta к концу 2024 года.

В мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил 72,2 тысячи проданных машин. Отмечается, что АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза.