На ПМЭФ-2023 представили новый кроссовер от АвтоВАЗа На ПМЭФ-2023 представили новый кроссовер Lada X-Cross 5

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Lada X-Cross 5

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен новый кроссовер от АвтоВАЗа — Lada X-Cross 5. В основе машины лежит китайский FAW Besturn T55, сообщает корреспондент NEWS.ru.

В максимальной комплектации Lada X-Cross 5 получил адаптивный круиз-контроль с системами экстренного торможения, слежения за полосой.

Кроме того, гостям ПМЭФ-2023 продемонстрировали вездеход фирмы Taktik, собранный исключительно из российских компонентов. Автомобиль выставлен в павильоне Псковской области на ПМЭФ. Стоимость вездехода составляет менее двух миллионов рублей. Также представлена вариация с японским движком для тех, кого не устроит отечественный.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что новая модель Lada Granta будет представлена в летний период 2024 года. Подготовка к запуску производства проходит в соответствии с запланированным расписанием. Кроме того, Соколов пообещал, что будет выпущено целое семейство автомобилей под новым наименованием, которое пока держится в секрете.