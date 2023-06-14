Участникам ПМЭФ показали российский вездеход

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Вездеход фирмы Taktik

Гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировали вездеход фирмы Taktik, собранный исключительно из российских компонентов. Автомобиль выставлен в павильоне Псковской области на ПМЭФ, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Отмечается, что стоимость вездехода составляет менее двух миллионов рублей. Также представлена вариация с японским движком для тех, кого не устроит отечественный.

В рамках ПМЭФ было представлено ещё одно транспортное средство — новый кроссовер от АвтоВАЗа — Lada X-Cross 5. В основе машины лежит китайский FAW Besturn T55.

Ранее стало известно, что ЛДПР представит нейроcеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме. В партии отметили, что массив данных загружен в нейросеть, алгоритм ужe работает и в данный момент проходит его обучение и тестирование. Задача нейросети «Жириновский» будет исключительно проcветительской.