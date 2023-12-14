Путин назвал страну, которой полюбились российские Aurus Путин: друзьям из ОАЭ нравятся российские Aurus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представителям Объединенных Арабских Эмиратов нравятся российские Aurus, которые они начали собирать, сообщил во время «Итогов года» президент РФ Владимир Путин. По его словам, отечественный производитель выпускает широкую линейку автомобилей: от лимузинов до седанов. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Нашим друзьям в ОАЭ нравится Aurus. <...> У нас целая линейка Aurus: и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. <...> Это нужно начать производить серийно, и тогда сразу цена будет уходить. Но время нужно для этого, — уточнил глава государства.

Президент также ответил на вопрос о росте цен на отечественные автомобили. Путин отметил, что подорожание действительно оказалось очень серьезным и связано с уходом иностранных компаний, чьи компоненты использовались «АвтоВАЗом». Самое главное в данной ситуации, уверен он, создавать свои собственные платформы и развивать их. «АвтоВАЗ» уже делает это, поэтому цены пойдут вниз, добавил Путин.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что количество автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту, сокращается. В ноябре на машины, поставленные по альтернативным каналам, пришлось только 8% общего количества проданных новых машин, хотя в октябре данный показатель составлял 11%.