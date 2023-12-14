«Всем все понятно»: Путин объяснил рост цен на отечественные автомобили Путин: цены на отечественные автомобили выросли из-за ухода европейских компаний

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост цен на отечественные автомобили действительно очень серьезный, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции. Связан он с уходом иностранных компаний, чьи компоненты использовались АвтоВАЗом, объяснил глава государства. Трансляцию ведет сайт Кремля.

40% (рост цен. — NEWS.ru) — тоже много, я понимаю. Ну связано с чем, здесь всем все понятно. Но тем не менее скажу, если такой вопрос есть. Конечно, когда европейские бренды ушли из России, они с компонентами ушли, возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ с количеством справляется, <...> однако определенные издержки остаются, так или иначе производитель добывает импортные компоненты, — объяснил Путин.

Вместе с тем глава государства выразил надежду на то, что цены будут снижаться. Самое главное, уверен он, — создавать свои собственные платформы и их развивать. АвтоВАЗ уже делает это, поэтому цены пойдут вниз, добавил он.

AURUS очень дорогой. Он совсем в небольшом количестве производится, но его начали и за границей производить, в Эмиратах сборка осуществляется, — добавил президент.

В ходе прямой линии президенту также пожаловались на высокую стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва — Казань. Глава государства в свою очередь пообещал разобраться с этим вопросом.