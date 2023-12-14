«Откуда такая цифра?»: Путину пожаловались на стоимость проезда до Казани Путин разберется со стоимостью проезда по платной дороге Москва — Казань

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва — Казань после того, как один из жителей указал на слишком высокую цену по этому маршруту. В ходе пресс-конференции россиянин пожаловался на высокую цену — почти шесть тысяч рублей. Президент отметил, что, по его данным, стоимость не должна превышать 4,5 тысячи.

Откуда такая цифра шесть тысяч? По моим данным, это должно быть не больше четырех с половиной. Я проверю, — сказал президент.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомобильной магистрали М-12. В состав трассы М-12 «Восток» войдут несколько уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в нее включат строящиеся участки дороги Р-242, соединяющей Пермь с Екатеринбургом, и автодорогу Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж» был представлен новый лифтбек «Москвич 6». Автомобиль был выставлен с затонированными стеклами, так как внутренний интерьер еще не завершен. Известно, что «Москвич 6» является машиной С-класса. Размер багажника составляет 540 литров, а грузовые возможности превышают 1650 литров.

Автомобиль будет продаваться в трех комплектациях: эконом, комфорт и престиж. Примерная стоимость оценивается в 4 млн рублей. По словам эксперта Вячеслава Субботина, китайская модель JAC JS4 будет продаваться чуть дешевле, несмотря на идентичные характеристики.