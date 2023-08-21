Новый лифтбек «Москвич-6»: сколько стоит, когда появится в продаже

Фото: mos_sobyanin/t.me

«Москвич-6»

На транспортной выставке «Станция Манеж», которая проходит в рамках Московского урбанистического форума, показали новый лифтбек «Москвич-6». Что известно о новом авто, сколько будет стоить и когда появится в продаже?

Автомобиль был выставлен с затонированными стеклами. Организаторы мероприятия отказались показать интерьер данной модели, так как внутренняя отделка еще до конца не закончена и может быть изменена в ближайшее время. Ранее в Москве демонстрировалась версия «Москвича-6» для такси, теперь представлен вариант в белом цвете, который будет доступен для покупки.

Что известно о характеристиках «Москвича-6»

«Москвич-6» является автомобилем С-класса. Его длина составляет— 4780 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1492 мм, колесная база — 2770 мм. В снаряженном виде он весит как минимум 1485 килограммов, допустимая нагрузка заявлена на уровне 425 килограммов.

Багажник имеет широкий проем и внушительный объем — 540 литров в обычном виде. Задний ряд сидений может складываться в соотношении 60:40, образуя ровную площадку, за счет чего грузовые возможности отсека расширяются до 1650 литров.

Автомобиль будет продаваться в трех комплектациях: эконом, комфорт и престиж. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором, обладающим 135 л. с. Старшие версии получат такой же двигатель, но с мощностью 174 л. с. Заявленный расход топлива составляет 7 литров на 100 километров. Двигатель работает вкупе исключительно с 6-ступенчатым преселективным «роботом». Разгон до 100 км/ч — 7,6 секунды. Тип привода — только передний.

Машина оснащается электронными системами безопасности: антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозного усилия (EBD), вспомогательная система торможения (BAS).

Сколько будет стоить и когда появится у дилеров

Официальной информации о стоимости «Москвича-6» на данный момент нет. Машина выйдет на рынок осенью этого года.

По мнению автоэксперта, ведущего программы «Минтранс» Вячеслава Субботина, «Москвич-6» будет стоить примерно 4 млн рублей.

«Стоимость „Москвича 6“ составит в районе 4 млн, а китайская модель (JAC JS4. — NEWS.ru) стоит 3 млн. По характеристикам это абсолютно одинаковые автомобили, но с разными этикетками. Разница только в цене», — рассказал эксперт.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси

Будет ли «Москвич-6» пользоваться спросом на рынке

По мнению автоэксперта Алексея Тузова, новый лифтбек может составить конкуренцию некоторым ушедшим с российского рынка брендам.

«Например, новый автомобиль будет конкурировать с Toyota Corolla, Skoda Octavia, KIA Cerato, Volkswagen Bora», — отметил Тузов в комментарии порталу «За рулем».

Вячеслав Субботин уверен, что российские водители не станут покупать данный автомобиль из-за высокой цены.

«По той цене, по которой предлагают продавать „Москвич“, никто такие машины брать не будет, потому что ровно такой же китайский аналог JAC JS4 дешевле», — пояснил Субботин.

Он напомнил, что опыт с продажами «Москвича-3» уже показал, что люди не готовы приобретать автомобили данного бренда за высокую цену.

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