Достанется не всем: 6 фактов о Lada Aura, которую ждут российские чиновники

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В 2024 году Волжский автозавод начнет серийное производство модели, которая получила название Lada Aura (впервые она была официально представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи). Именно этот автомобиль российские чиновники уже давно ждут. Чем Lada Aura будет отличаться от уже привычных российских машин и что в ней будет особенного — в материале NEWS.ru.

Факт 1. Это будет самая большая и просторная серийная Lada

Волжский автозавод традиционно специализируется на производстве небольших автомобилей и внедорожников. Например, длина флагманской на данный момент модели Lada Vesta составляет 4410 мм — то есть «Веста» выступает в так называемом сегменте В по европейской классификации, где она соперничала с Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и прочими недорогими моделями.

Однако Lada Aura будет играть уже в другом классе — благодаря увеличенным на 250 мм габаритам длина этой машины составит 4660 мм. То есть формально это будет полноценный представитель сегмента С, который часто еще называют «гольф-классом». Причем, что особенно важно, все дополнительные 250 мм в «Ауре» приходятся на второй ряд кресел. В результате по простору на пассажирских местах Aura может соперничать даже с седанами более крупного класса D: Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry и пр.

Факт 2. Автомобиль получит «престижные навороты»

Lada Aura — это не просто стандартная «Веста» с увеличенным задним рядом. Комплектация этой модели будет такой, как на моделях классом выше. Например, капот получит так называемые газовые упоры — водителю не придется самому поднимать тяжелую металлическую панель и закреплять ее затем распоркой.

Кроме того, Aura будет оснащаться не только подушками безопасности и АБС, но и системой стабилизации ESP. Сейчас последние на российские машины не ставят из-за санкций, однако в России уже начался выпуск своих систем стабилизации (например, на заводе в Костроме). Поэтому серийные Lada Aura, которые появятся в сентябре 2024 года, уже будут иметь ESP.

«Богато» будет выглядеть и салон. Он получит двухцветную отделку из бело-серого пластика, в том числе и двухцветный руль (причем с обогревом). А кресла будут обшиты кожей. Плюс на Aura обещают улучшенную шумоизоляцию.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Факт 3. Модель получит новый двигатель и коробку

Lada Aura будет иметь новый бензиновый двигатель объемом 1,8 л: 122 л. с. и 170 Нм крутящего момента. АвтоВАЗ уже выпускал автомобили с таким двигателем, однако после введения санкций был вынужден приостановить его производство. И вот сейчас 1,8-литровый агрегат вновь появляется в гамме Lada.

Причем, по сравнению со старой версией 1,8 л, которая называлась ВАЗ-21179, новый мотор получил ряд существенных изменений. И поэтому его индекс тоже изменился — сейчас агрегат именуют ВАЗ-21179 Evo.

Новый мотор получил турецкие распредвалы (раньше стояли корейские), обновлению подверглись и другие элементы — те комплектующие, которые раньше получали из Европы или Южной Кореи, были заменены на российские или китайские.

Кроме того, были устранены некоторые конструктивные проблемы, которые были у старого двигателя. В частности, владельцы жаловались на «масложор» и провал тяги. Последнюю проблему решили за счет форсунок повышенной производительности. А главное — двигатель ВАЗ-21179 Evo получил так называемые «безвтыковые» поршни — теперь даже при обрыве ремня ГРМ не произойдет загиба клапанов (на АвтоВАЗе уверяют, что благодаря новым поршням стоимость ремонта в случае обрыва ремня ГРМ составит всего 30 тыс. руб., хотя раньше это обошлось бы в 150 тыс. руб.).

Факт 4. Будет вариатор

Aura начнет оснащаться новой трансмиссией — вариатором. Ведь сейчас все Lada имеют только механическую коробку передач.

Это китайский вариатор, который выпускает компания WanLiYan. Он устанавливается на многие модели таких фирм, как Geely, Chery, Haima и пр. Данная трансмиссия имеет семь предустановленных «передач» и способна выдержать до 190 Нм крутящего момента. То есть с вазовским 1,8-литровым агрегатом она может работать без проблем.

В дальнейшем вариатор должен появиться и на других моделях Lada. В первую очередь на «Вестах» — там он тоже будет идти в паре с двигателем объемом 1,8 л.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Факт 5. Aura достанется не всем чиновникам и депутатам, а только начальникам

По данным «Ведомостей», Lada Aura получат не все депутаты Государственной думы. Так, издание уверяет, что Aura достанется только главам комитетов, а вот рядовые депутаты будут передвигаться на более простых «Вестах» или других автомобилях российского производства (например, на «Москвичах»). При этом вице-спикеры Госдумы и руководители фракций будут ездить на Aurus (пока за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis, а за главами комитетов — автомобили марок BMW и Genesis).

Разговоры о том, что российских чиновников необходимо пересадить на наши автомобили, начались летом 2023 года. Сначала 11 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны пересесть на российские автомобили.

А в августе 2023 года свое мнение по этому вопросу высказал и президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности: «Министерства, ведомства, Управление делами обратились с просьбой продолжить закупки, сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях».

А на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года Владимир Путин вновь подчеркнул: российские чиновники должны ездить только на российских машинах. «Они, может, как-то скромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего. Я думаю, что нам нужно брать в этом смысле пример со многих наших партнеров, например с Индии. Они в основном делают упор на использование транспорта, произведенного в Индии», — заявил Путин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada Aura на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Факт 6. Это будет самая дорогая серийная Lada в истории

Точная цена Lada Aura пока не называется, но президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее сообщал, что она превысит 2 млн руб. К тому же нужно учитывать, что уже сейчас «Весты» могут стоить дороже двух миллионов. Например, цена универсала Lada Vesta SW Sportline Black с мотором объемом 1,6 л (118 л. с.) и механической коробкой передач составляет 2 380 900 руб.

А ведь Aura получит не только более объемный и мощный силовой агрегат, но и вариатор (причем импортный). Плюс у этой модели будут дорогие «комфортные» опции, система стабилизации, улучшенная шумоизоляция и так далее. Поэтому прогноз NEWS.ru — цена Lada Aura составит 2,6–2,8 млн руб.

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