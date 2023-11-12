Haval Jolion, BMW, Mini: что можно купить за 2 млн вместо новой Lada Vesta

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta Sportline

Отныне серийные автомобили марки Lada стоят больше двух миллионов рублей! Точнее, 2 205 900 руб. Именно такую сумму просят за самую дорогую версию Lada Vesta, которая получила название Sportline Black. Что АвтоВАЗ предлагает за такие деньги и можно ли потратить 2,2 млн руб. с большей пользой — в материале NEWS.ru.

Сколько стоят разные модели Lada Vesta

Стартовая цена Lada Vesta начинается с отметки 1 239 900 руб. То есть новая версия «Весты» — почти на миллион дороже. Волжский автозавод уверяет, что Vesta Sportline стоит так дорого, потому что модель получила «улучшенные ходовые характеристики».

Под этим подразумевается, что под капотом автомобиля стоит бензиновый 1,6-литровый мотор мощностью 118 л. с. (ранее Vesta оснащалась только двигателями мощностью 90 или 106 л. с.). При этом коробка передач — только механическая. Версии с автоматом для Lada по-прежнему не предусмотрено.

Заявлено, что самая спортивная версия «Весты» способна ехать со скоростью до 190 км/ч, а время разгона 0–100 км/ч у нее занимает 10,9 сек. («обычная» Vesta с мотором мощностью 106 л. с. разгоняется до «сотни» за 11,3 сек.).

Помимо 118-сильного двигателя, Vesta Sportline получила более жесткие амортизаторы, оригинальные 17-дюймовые колесные диски, улучшенные тормоза, новый аэродинамический обвес, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и прочие опции.

Фото: АвтоВАЗ Lada Vesta Sportline

Комплектация для российских автомобилей богатая: мультимедийная система с большим экраном и онлайн-сервисами «Яндекса», цифровая комбинация приборов с отображением навигации, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений и лобового стекла, задний парктроник и другие удобства.

Но что еще предлагает рынок за 2,2 млн руб.? Какие автомобили можно купить прямо сейчас за эти деньги?

Новые кроссоверы с автоматом

Имея на руках 2,2 млн руб., можно смотреть не только на вторичный, но и на первичный рынок. Причем там будут доступны как небольшие седаны, так и компактные кроссоверы. Например, Haval Jolion. Причем по цене новой «Весты» с 118-сильным двигателем доступен не базовый Jolion, а версия в богатой комплектации Elite с автоматической коробкой передач (2 269 000 руб.).

В оснащение такой машины входят 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаный руль с подогревом, обогрев лобового стекла и форсунок, камера заднего вида и многое другое. В общем, не хуже, чем у Lada Vesta Sportline. А двигатель будет даже помощнее — под капот Jolion ставят мотор объемом 1,5 л с наддувом, который выдает 143 л. с. И с таким агрегатом на ровной дороге китайский кроссовер окажется даже быстрее российской «спортивной» Lada Vesta. Ведь заявленный разгон 0–100 км/ч у Haval Jolion составляет 9,8 сек.

Фото: Haval Haval Jolion

Кстати, Jolion — это далеко не единственный представитель китайских кроссоверов, который можно приобрести по цене самой дорогой «Лады». Например, в этот список можно включить Livan X3 Pro, Changan CS35 Plus и даже еще одну модель от Haval — кроссовер M6, который крупнее Jolion.

Московский конкурент «Ладе»

По цене новой Lada Vesta Sportline можно купить и российские автомобили. И речь не только про УАЗ (все-таки они слишком специфичные), но, например, и про «Москвичи». Конечно, российские они чисто номинально, ведь эти автомобили собираются из китайских комплектующих. Тем не менее за 2 120 000 руб. сейчас предлагается кроссовер «Москвич 3» с механической коробкой передач, а за 2 185 000 руб. можно купить версию с автоматом. Двигатель, у «Москвича» будет объемом 1,5 л, мощность — 150 л. с.

Кстати, «Москвич» недавно начал выпуск новой модели — крупного лифтбека «Москвич 6». Однако сравнивать его с Lada Vesta будет неправильно — «шестерка» стоит как минимум 2 626 000 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru «Москвич 6»

Китайские седаны, которые больше «Весты»

По цене спортивной Lada Vesta можно купить не только китайские кроссоверы, но и седаны. Например, недавно компания Geely объявила о начале продаж на нашем рынке модели Emgrand третьего поколения. По своим габаритам — это представитель класса «С» по европейской классификации. И если длина Lada Vesta составляет 4426 мм, то у «китайца» — уже 4638 мм. А конкурентами этой модели можно назвать Toyota Corolla или Hyundai Elantra.

В базовых версиях Emgrand продается с механической коробкой передач, но за 2,2 млн руб. доступен и автомат. Причем это не вариатор или «робот», как на многих других китайских моделях, а классическая гидротрансформаторная трансмиссия с шестью ступенями. А средняя комплектация Comfort включает в себя обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, задний парктроник, климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, медиасистему с восьмидюймовым экраном и другие опции. Цена такого седана — 2 209 990 руб.

Кстати, за 2,2 млн руб. доступны и другие седаны из Китая. Например, Kaiyi E5 (от 2 195 000 руб.), BAIC U5 Plus (от 2 045 000 руб.), Changan Alsvin (от 1 750 000 руб.) и прочие модели.

Подержанный премиум: маленькие, но юркие

Если вам нужен автомобиль, который способен дарить удовольствие при движении по извилистым дорожкам, то, возможно, вам больше придется по душе не кроссовер или большой седан, а премиальная модель. Например, такая, как BMW 1-й серии. За 2,2 млн руб. можно взять автомобиль 2017–2019 годов выпуска с пробегом 60–120 тыс. км. Рассчитывать на какую-то богатую комплектацию в данном случае не стоит. Однако все самое необходимое такой автомобиль будет уже иметь. С 1,5-литровым мотором мощностью 136 л. с. «копейка» не станет суперкаром, однако ее динамика будет получше, чем у «Весты».

Еще один вариант, который стоит рассмотреть, — это Mini. По цене Lada Vesta продаются автомобили 2016–2019 годов выпуска, причем можно найти даже полноприводный Mini Countryman Cooper S с двигателем мощностью 192 л. с.

Фото: Roger Murmann/ZUMAPRESS/Global Look Press Mini Countryman Cooper

«Горячие» хэтчбеки

Еще один вариант для любителей скорости — это подержанный «горячий» хэтчбек или седан. Например, Hyundai i30 N. Ведь под его капотом скрывается бензиновый 2-литровый двигатель с наддувом, который выдает 249 л. с. Плюс к этому «заряженная» версия i30 имеет жесткую спортивную подвеску, богатое оснащение, усиленные тормоза. По цене «Весты» сейчас подаются 4-летние i30 N с пробегом 40–90 тыс. км.

Просторные универсалы

Ну а если у вас семья, то, возможно, вместо «Весты» имеет смысл купить просторный универсал. За 2,2 млн руб. на вторичном рынке можно приобрести, например, Kia Ceed SW 2019–2021 годов выпуска с пробегом менее 70 тыс. км. Такая машина не будет отличаться безумной динамикой (двигатель 1,6 л, 128 л. с.), однако ее оснащение будет неплохим. А главное, универсал Ceed имеет большой багажник, куда можно положить много сумок.

Еще один неплохой вариант универсальной машины — Skoda Octavia. Чаще всего она встречается в кузове лифтбек, хотя иногда можно найти и универсалы. 2—4-летние «Октавии» за 2,2 млн руб. имеют, как правило, небольшой пробег, есть версии как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

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