АвтоВАЗ представит новый бренд автомобилей в 2024 году

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости

Компания «АвтоВАЗ» запустит новый бренд, под которым будет выпускать машины, в 2024 году, сообщает «Российская газета». Наименование марки пока не раскрывается, однако известно, что под ней будут выпускаться автомобили non-SUV и SUV в C и D.

Одной из таких лицензионных машин, чье серийное будущее в истории АвтоВАЗа и марки Lada не определено, стала Lada X-Cross 5. Данная модель является кроссовером с длиной кузова в 4525 мм и колесной базой 2700 мм. Отмечается, что за основу был взят автомобиль FAW Bestune T77, произведенный в Китае.

Производство стартовало на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в начале лета 2023 года, под конец прошлого года транспортные средства дошли до дилеров. При этом, в материале говорится, что о реализации для массового клиента речи пока не идет, поскольку ограниченную партию распределили между корпоративными клиентами.

В то же время, РИА Новости сообщает, что АвтоВАЗ планирует поставить более 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу в 2024. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, отвечая на вопрос журналистов о поставках машин для нужд чиновников.

Ранее Министерство финансов России заказало пять отечественных автомобилей Lada Aura, они должны поступить в 2024 году. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что сотрудники министерства станут первыми из всех чиновников передвигаться на российских автомобилях бизнес-класса. Силуанов также подчеркнул, что Lada Aura отличается высоким качеством.