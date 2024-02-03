5 минусов и всего 3 плюса китайских авто: что надо знать перед покупкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За последние два года китайские автокомпании завоевали российский авторынок — по сути, сейчас с ними сражаются только автомобили марки Lada да внедорожники УАЗ. Однако далеко не все водители уверены, что нужно покупать китайские автомобили. Какие есть плюсы в «китайцах» и какие минусы — в материале NEWS.ru.

Китай наступает

До 2022 года китайские компании занимали совсем небольшую долю российского авторынка. Однако после ухода из нашей страны автопроизводителей из США, Европы, Японии и Южной Кореи китайские марки начали стремительно увеличивать свои продажи. Как рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, по итогам 2023 года на китайские компании сейчас приходится 48% продаж машин в России.

В 2024 году может быть продано еще больше машин, чем в 2023-м. Хотя эксперты предсказывают, что такая активность китайских марок приведет к ценовым войнам. «Если каждый производитель привезет больше автомобилей, чем может быть реализовано, то для рынка это будет война скидок», — пояснил Алексей Подщеколдин. Однако при этом эксперт уверен, что для покупателя такая ситуация выгодна.

Но нужно ли покупать «китайцев»? Давайте посмотрим на все плюсы и минусы таких машин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус 1. Плохая подготовка к зиме

По словам опрошенных NEWS.ru автомобильных экспертов, одним из главных недостатков практически всех китайских автомобилей является их слабая подготовка к холодам и к сложным российским условиям. Например, большинство автомобилей, которые у нас продаются, имеют привод только на одну ось. И это касается не только легковых седанов, но и сегмента SUV (то есть внедорожников и кроссоверов).

Кроме того, есть проблемы и с подогревом. «Например, в машине может быть вентиляция сидений, но не быть их подогрева. Или может быть подогрев только у кресла водителя, а у пассажира его нет. Для России это выглядит очень странно», — пояснил NEWS.ru эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Юрий Урюков.

Кроме того, часто в китайских машинах зимой очень странно работает система климат-контроля. «Чтобы получить зимой комфортную температуру, тебе приходится ее постоянно завышать. И не на 1–2 градуса. Я уже на многих машинах сталкивался с тем, что если нужно получить 21–22 градуса в салоне, то ты должен выставлять 26–28. Плюс стекла часто потеют и обмерзают. К морозам пока китайцы готовы не очень здорово», — добавил Юрий Урюков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус 2. Скудный выбор

По данным РОАД, сейчас в России представлено более 60 китайских брендов. Правда, среди них есть лишь семь марок, которые продали по итогам 2023 года более 10 тыс. автомобилей. Это Chery (120 026 шт.), Haval (112 495 шт.), Geely (94 613 шт.), Changan (48 269 шт.), Exeed (42 385 шт.), Omoda (42 333 шт.) и JAC (12 045 шт.).

Однако парадокс заключается в том, что нашествие китайских марок не дает покупателям действительно широкого выбора. «На первый взгляд, на рынке есть огромное количество моделей. Но на самом деле вы будете выбирать только между кроссоверами и седанами. Причем кроссоверы будут в основном лишь с передним приводом — полноприводных моделей мало. Ну и еще есть пикапы, хотя их немного. А вот хетчбэки, универсалы, спорткары, кабриолеты — ничего этого нет», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт и редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минус 3. Проблемы с запчастями

По словам владельцев, проблем с запчастями нет только с массовыми моделями, которые давно продаются в стране. А вот с новинками все сложнее — иногда купить деталь просто невозможно, потому что программы «не видят» модель. Чаще всего такие проблемы испытывают покупатели китайских автомобилей, которые были ввезены в страну не через официальное представительство, а по серым схемам в обход головной компании. «Казалось бы — одна и та же модель. Но иногда, например, у автомобилей, созданных для китайского рынка, могут стоять другие датчики на двигателе или стартеры, может не подойти турбина. Вам ее закажут и привезут. Но она не подойдет», — объяснил автомобильный эксперт Петр Баканов.

Именно поэтому большинство экспертов, с которыми поговорил NEWS.ru, склоняются к одному мнению: нужно брать китайский автомобиль, который уже давно представлен на рынке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус 4. Настройки подвески

Многие российские водители, которые ездили по дорогам Китая, отмечают, что движение там очень спокойное: как правило, все соблюдают ПДД, скорость никто не превышает. Во многом именно поэтому китайские инженеры при создании своих моделей не слишком много сил тратят на настройки ходовой.

«Берешь машину — тестируешь. Вроде бы все с ней хорошо, едет как надо. Но как только начинаешь ехать в экстремальных режимах, то сразу понимаешь — недотягивает она. Стоит сравнить в экстремальных режимах нафаршированного „китайца“ и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и ты сразу поймешь — последние едут намного лучше. Не хватает китайским маркам пока опыта в тонких настройках», — рассказал Юрий Урюков.

А по мнению Вадима Гагарина, китайским моделям из-за их особенностей пока рано соваться и в премиум-класс. «Есть взять BMW, Audi или Mercedes-Benz, то никакой Китай там и рядом не валялся. Они могут что угодно рассказывать про свой премиум. Но это не премиум, естественно. И люди, которые ездили на дорогих машинах, это понимают», — уверен Вадим Гагарин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус 5. Надежность и остаточная стоимость

Первые китайские модели, которые появились в России 20 лет назад, оказали негативное влияние на имидж всех автомобилей из Поднебесной.

И пусть за прошедшие годы китайские марки сделали огромный шаг вперед, многие до сих пор опасаются их покупать. «И правильно делают. Есть машины, которые уже прошли много километров, и их можно назвать относительно надежными. Но есть и проблемные модели. Например, иногда водители жалуются на кожаные кресла. Вроде бы новая машина у тебя, ей всего один год. А уже видны потертости и проплешины. Это настораживает. И в связи с этим возникает вопрос ликвидности машин на вторичном рынке. Пока старый „крузак“ или какой-нибудь „Ниссан“ покупателями на рынке секонд-хенд ценится выше, чем подержанный „китаец“», — пояснил Юрий Урюков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Плюс 1. Эти автомобили есть

После того как в 2022 году известные ранее мировые бренды дружно покинули российский авторынок, к нам начали приходить новые китайские марки. И сейчас именно они являются единственной альтернативой российским «Ладам» и УАЗам (по крайней мере, если говорить про машины, которые можно купить через сеть официальных дилеров).

Плюс 2. Возможность получить гарантийный ремонт

Гарантия всегда была большим достоинством новых автомобилей — возможность бесплатно починить машину в случае поломки нравилась покупателям. Сейчас китайские бренды дают, как правило, от трех до семи лет гарантийного обслуживания (иногда работает формула «три года гарантии + четыре года технической поддержки», последняя позволяет бесплатно починить дорогостоящие узлы и агрегаты).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плюс 3. Богатые комплектации

Большим достоинством для покупателей является то, что китайские автомобили поставляются в Россию в богатых комплектациях. Как правило, уже в базовой версии есть все, что требуется от современного автомобиля.

«Китайские модели не поставляются к нам в „бомжатских“ версиях. Да и доплата за топ получается не слишком большой по сравнению с теми же европейскими марками, когда иногда цена машины могла удвоиться за счет дополнительных опций. А тут, купив машину в максимуме, ты получаешь огромное число всякого оборудования: подсветки, люки, кнопочки, беспроводные зарядки и другие побрякушки», — рассказал Вадим Гагарин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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