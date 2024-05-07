Новая машина Путина: чем хорош президентский Aurus Senat

Фото: Бабушкин Алексей/ТАСС

Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat перед началом церемонии инаугурации

7 марта на инаугурации президента России будет представлен модернизированный лимузин Aurus. Модели этой марки являются самыми престижными российскими автомобилями, которые могут соперничать с лучшими немецкими и британскими моделями. О том, каким будет обновленный Aurus и чем удивляет эта марка, — в материале NEWS.ru.

Почему автомобиль назвали Aurus

Впервые о том, что современной России нужен собственный престижный автомобиль, на котором могли бы ездить высшие лица государства, заговорили в 2012 году. На тот момент у страны не было своей по-настоящему большой машины, а последняя отечественная модель представительского класса — лимузин ЗИЛ-41052 — была сделана еще в 80-х годах прошлого века. Президенты России ездили на немецких Mercedes-Benz.

Проект по созданию нового российского лимузина получил название «Единая модульная платформа» — конструкторы изначально постарались сделать так, чтобы на основе общей базы можно было бы выпускать различные автомобили. Однако чаще новые российские машины именовали «Кортеж»: их разработкой занимался московский Государственный научный центр ФГУП «НАМИ», а партнером для выпуска машины была выбрана компания Sollers.

Однако серийные машины решили назвать не «Кортеж». Для новой марки придумали более яркое имя Aurus: это сочетание латинского aurum (золото) и слова Russia. Первой моделью Aurus стал большой лимузин Senat. Именно он шесть лет назад участвовал в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Затем лимузин принимал участие и в международных выездах российского лидера.

В марте 2019 года прошла официальная международная премьера нового российского бренда на международном автосалоне в Женеве — тогда в Швейцарию привезли не только лимузин «как у Путина», но и обычные седаны, которые предполагалось продавать на мировом рынке. Такой автомобиль должен был быть дешевле Bentley Mulsanne и Rolls-Royce Ghost на 25–30%.

Фото: MIT Russia/via Global Look Press На Женевском автосалоне состоялась европейская премьера Aurus Senat

Что выпускает Aurus сегодня

В настоящий момент Aurus выпускает несколько моделей: три версии седана Senat и один кроссовер, который получил название Komendant. Кроме того, планируется наладить производство большого однообъемника Arsenal. Плюс Aurus собрал несколько кабриолетов, которые принимают участие в парадах, а также катафалки Aurus Lafet (такая модель, например, использовалась на церемонии похорон Владимира Жириновского).

Самым большим и престижным является тот самый лимузин, обновленную версию которого мы увидим на инаугурации президента России. Известно, что в движение эта модель приводится при помощи гибридной силовой установки, которая включает в себя бензиновый двигатель V8 объемом 4,4 л с непосредственным впрыском и двумя турбокомпрессорами, который работает на 98-м бензине (индекс мотора НАМИ-4123). Кроме того, машина оснащена синхронным электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 598 л. с., а максимальный крутящий момент равен 880 Нм.

Длина лимузина составляет 6630 мм (колесная база — 4300 мм). Такая модель выпускается только в бронированном варианте. Мало того, Aurus Senat является единственным в мире легковым седаном, который изначально проектировался в бронированной версии. Причем речь идет о защите по самому высшему стандарту. Точные характеристики президентского автомобиля не раскрываются. Но известно, что снаряженная масса лимузина — это как минимум 6340 кг!

Кроме того, существует модель Senat Long длиной 6130 мм (колесная база — 3800 мм). Она тоже выпускается с броней. Ну а «простой» седан Aurus Senat имеет длину «всего» 5630 мм (колесная база — 3300 мм). По сертификационным документам масса такой машины 3035 кг. А это значит, что за руль «Сената» можно садиться с «обычными» легковыми правами категории В, которые позволяют управлять машинами массой до 3,5 тонны. Правда, с «легковыми» правами рулить можно только небронированным Aurus Senat, так как масса защищенной машины составит уже более 5,4 тонны.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Инаугурация президента России Владимира Путина в 2018 г.

Чем отличается обновленный Aurus

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал видео с обновленным Aurus Senat. «Мы поменяли переднюю часть автомобиля, мы изменили переднюю оптику. Изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья», — рассказал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

Внешне старый и новый Aurus Senat Limousine проще всего различить по фарам. На обновленной машине они стали ýже, что придало машине более агрессивный внешний вид. Другими стали и колесные диски.

Изменениям подвергся и салон автомобиля. Теперь в центре консоли расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы с возможностью голосового управления. Появилась также новая цифровая комбинация приборов. А у пассажира есть новый сенсорный экран в подлокотнике для управления функциями комфорта.

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС Обновленный Aurus Senat Limousine Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС Обновленный Aurus Senat Limousine Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024 Фото: AURUS Салон Aurus Senat Limousine 2024

Кроме того, Федор Назаров отметил, что 90% всей электроники, которая используется в Aurus, теперь изготовлена и спроектирована в НАМИ — это позволило производителю не зависеть от зарубежных партнеров.

Кстати, нынешнее обновление — не последнее. Как рассказал вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров, в 2026 году предстоит новый этап обновления — тогда будут внесены серьезные изменения в платформу автомобиля. «Следующий этап — 2030 год. Это не привязано к каким-то конкретным знаковым датам, мы идем по намеченному графику, который изначально был сформирован», — пояснил Денис Мантуров.

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat

Какие Aurus могут появиться в будущем

В интервью ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия» Денис Мантуров рассказал, что в ближайшие годы линейка Aurus может значительно расшириться.

По словам чиновника, помимо седанов Senat, внедорожника Komendant и большого однообъемника Arsenal, в гамме марки появятся еще несколько моделей — гораздо более доступных. «Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса. Мы рассчитываем, что уже в 2025 году пойдут первые продажи этих автомобилей. Там и S-класс, и E-класс, — сообщил Денис Мантуров. — Они будут в другой ценовой категории, более доступные, и будет более массовое производство».

Кроме того, помимо бензиновых машин, может появиться и водородная версия Aurus. Так, недавно на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте НАМИ представил самый мощный водородный автомобиль в мире. Эта машина имеет сразу три двигателя, которые суммарно выдают 1020 л. с. (с передней осью работает один мотор, а с задней — два). По словам создателей, такая машина может разгоняться 0–100 км/ч менее чем за 4 секунды. При этом у такого Aurus есть три бака для водорода, которые обеспечивают автономный пробег в 870 км.

Должен появиться еще и мотоцикл марки Aurus. Он получит имя Merlon. Причем, это будет электрический мотоцикл, который создается специально для сопровождения официальных делегаций. Aurus Merlon будет оснащаться мотором мощностью 190 л.с., а часть моделей начнут выпускать с коляской. Интересно, что предзаказ на Aurus Merlon открыт, а первые покупатели получат мотоциклы в 2025 году.

Фото: NEWS.ru Aurus Merlon

У кого уже есть Aurus

Автомобили марки Aurus есть не только у российских чиновников высшего звена. В феврале 2024 года в Кремле подтвердили, что лидеру Северной Кореи подарили лимузин Aurus. «Ким Чен Ын 15 марта в первый раз воспользовался на открытых мероприятиях личной машиной российского производства, которую 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина. Особые функции личной машины безупречны и в полной мере благонадежны», — заявили в ЦК Трудовой партии Кореи.

Есть Aurus Senat Limousine и в гараже президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Причем он использует машины белого цвета.

А еще Aurus имеется в Объединенных Арабских Эмиратах. Мало того, в ОАЭ даже организована сборка российских машин. «Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat, — сказал Денис Мантуров.

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