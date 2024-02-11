А могли бы произвести сенсацию: 5 возможностей, которые упустил АвтоВАЗ

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ»

Lada 4×4 Vision

Волжский автозавод на своем новом предприятии в Санкт-Петербурге в 2024 году начнет производство модели, которую будут продавать под брендом Xcite. В ожидании новинки NEWS.ru вспомнил самые интересные модели, которые АвтоВАЗ хотел запустить в серийное производство, но так этого и не сделал. А ведь история российского автопрома могла сложиться совершенно иначе.

Lada 4×4 Vision и Chevrolet Niva Concept

На московском автосалоне в 2018 году АвтоВАЗ показал прототип совершенно новой «Нивы» — тогда говорили, что такая модель может пойти в производство в 2021 году. Создателем этого концепта считается Стив Маттин, тот самый, который был на протяжении нескольких лет главным дизайнером АвтоВАЗа и создал нынешний образ части российских автомобилей.

Lada 4×4 Vision радовала оригинальным внешним видом, но при этом в образе модели узнавались черты классической «Нивы», которая была создана еще в 70-х годах прошлого века. Правда, если старая «Нива» имеет лишь три двери, то 4×4 Vision был пятидверным автомобилем, хотя ручки задних дверей у нее были замаскированы.

Была и еще одна версия новой «Нивы». Называлась модель Chevrolet Niva Concept — она была представлена в 2014 году. Ее дизайнером был австралиец чешского происхождения Ондржей Коромхаз, а техническая составляющая была сделана в итальянском дизайн-бюро Blue Engineering.

Фото: Пресс-служба «Chevrolet» Chevrolet Niva Concept

Предполагалось, что новый автомобиль сменит на конвейере Chevrolet Niva — в те времена концерн General Motors верил в успех СП «GM-АвтоВАЗ». И американцы считали, что рынку нужна современная «Шнива», которую можно будет экспортировать в европейские страны. Именно для этого планировалось оснащать новые Chevrolet Niva не только бензиновыми моторами, но и дизельным агрегатом от Peugeot мощностью 135 л. с.

Однако ни одна из версий новой «Нивы» так и не пошла в производство. Американский GM еще в 2019 году продал свои акции СП «GM-АвтоВАЗ» и права на «Ниву». А Lada 4×4 Vision, которую хотели делать на агрегатах Renault, не превратилась в серийную уже из-за политических проблем.

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ» Lada 4×4 Vision

Lada C-Cross и Lada C-concept — сенсация своего времени

В 2007 году на автосалоне в Женеве Lada представила стильный трехдверный концепт, который получил имя C-concept. Во времена, когда Волжский автозавод еще выпускал «классические» «Жигули», эта модель произвела настоящую сенсацию. Предполагалось, что именно так может выглядеть Lada так называемого гольф-класса (или сегмента С по европейской классификации). А в основе модели лежала совершенно новая платформа, которая разрабатывалась совместно с Magna International (один из крупнейших в мире поставщиков автокомпонентов).

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ» Lada C-concept

А в 2008 году был показан кроссовер Lada C-Cross, который имел все шансы стать бестселлером в России (эту модель планировали поставить на конвейер в 2012 году). Автомобиль получил интересный дизайн, а под его капотом стоял 2-литровый бензиновый двигатель Renault, благодаря которому кроссовер мог разгоняться до 190 км/ч.

Увы, но симпатичный Lada C-Cross, как и трехдверный C-Cross, в серию так и не пошел.

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ» Lada C-Cross

ВАЗ-2151 — акцент на практичности

В начале двухтысячных годов руководство АвтоВАЗа понимало, что дешевую заднеприводную «классику» надо менять. И в 2002 году был представлен автомобиль проекта ВАЗ-2151, который часто называют «Lada Classic Концепт».

Новая «классика», показанная в кузове универсал, была заднеприводной и оснащалась 1,7-литровым бензиновым двигателем от «Нивы». А акцент конструкторы сделали на практичности: автомобиль имел большой багажник объемом 500 л и простые, но легко моющиеся материалы отделки салона.

В дальнейшем была показана еще одна версия «классики» — на основе серийной модели создали ВАЗ-2107М Classic-2. По сути, это была та же самая «семерка», но с новыми бамперами. В серию она тоже не пошла.

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости ВАЗ-2151

«Ока-2» — автомобиль, которого мы так и не увидели

Созданная в конце 80-х годов прошлого века «Ока» к началу двухтысячных морально устарела. И в 2003 году АвтоВАЗ показал прототип модели под названием «Ока-2», который получил индекс ВАЗ-1121.

Симпатичный автомобиль был построен на платформе «восьмерки» и имел «взрослый» 4-цилиндровый двигатель и неплохой набор оборудования: 14-дюймовые диски, электроприводы стекол и зеркал, кондиционер и пр. Руководство АвтоВАЗа всерьез рассматривало запуск такой модели в серию. Предполагалось, что ежегодно будут собирать по 90–100 тыс. машин, а ее цена должна была составить $4–6 тыс. Но новой «Оки» мы так и не увидели. А самой компактной Lada сейчас является модель Granta.

Фото: Вадим Контратьев/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons ВАЗ-1121

Lada XRAY Concept — в единственном экземпляре

В 2011 году Волжский автозавод объявил — главным дизайнером компании будет англичанин Стив Маттин, который ранее прославился как создатель облика многих Mercedes-Benz и Volvo.

Первым автомобилем, который был сделан под руководством Маттина, был Lada XRAY Concept (предполагается, что на постройку автомобиля потратили в общей сложности $1 млн). Именно на Lada XRAY Concept была реализовала идея «икс-лучей» — с тех пор так называемый Х-стиль можно увидеть в дизайне всех автомобилей Lada.

Однако трехдверный кроссовер так и остался концептом, сделанном в единственном экземпляре. А в серийное производство пошел совершенно другой пятидверный Lada XRAY, который был построен на основе Renault Sandero Stepway.

Фото: Пресс-служба «АвтоВАЗ» Lada XRAY Concept

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