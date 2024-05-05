Появились первые кадры обновленного Aurus для инаугурации Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал видео с обновленным российским автомобилем Aurus Senat, предназначенным для инаугурации президента РФ Владимира Путина. На представленных кадрах видно, что у машины заменили переднюю оптику.

В частности, создатели поменяли бампер, капот, решетку и крылья, кроме того фары стали уже. Дизайн был полностью разработан отечественными специалистами.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналисту, что следующий рестайлинг автомобиля запланирован в 2026 и 2030 годах. При этом министр отметил, что изменения пройдут по запланированному графику, без привязки к каким-либо датам.

Ранее заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев рассказал, что локализация производства машин Aurus в России составляет порядка 90%. При этом в последнее время производство некоторых компонентов машин перенесли из недружественных стран в лояльные государства.

Также главный дизайнер бренда Aurus Юрий Черненко сообщил, что компания планирует начать выпускать собственные электромотоциклы. На данный момент они проходят активные испытания. Однако Черненко уверен, что российские электромотоциклы имеют хорошие перспективы.