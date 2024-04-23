Стало известно, где производят комплектующие для машин Путина НАМИ: 90% деталей Aurus производят в России и лояльных странах

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Локализация производства автомобилей Aurus в РФ и в дружественных странах в настоящее время составляет около 90%, сообщил ТАСС заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев. Он добавил, что за последнее время производство части компонентов Aurus было перенесено из недружественных в лояльные государства.

Разработали мы эту машину в тесном сотрудничестве с европейскими, корейскими и прочими иностранными партнерами, но в силу определенных событий нам пришлось от этого сотрудничества отказаться, это был довольно сложный период. Но на сегодняшний день локализация производства этих автомобилей и их компонентной базы в России и дружественных странах — около 90%, — сказал Лебедев.

В марте главный дизайнер Aurus Юрий Черненко анонсировал выпуск электромотоциклов. Специалист уточнил, что российский автомобильный бренд сейчас проводит активные испытания транспортного средства. Черненко также заявил о хороших перспективах для электромотоциклов.

Дизайнер отметил, что транспортные средства будут созданы в едином стиле с автомобилями бренда. Первоначальной целью создания мотоциклов является сопровождение лимузина главы государства.