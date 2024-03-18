Создатели Aurus решили выпустить электромотоциклы Дизайнер Aurus Черненко сообщил о планах бренда выпустить электромотоциклы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский автомобильный бренд Aurus планирует выпускать собственные электромотоциклы, сообщил главный дизайнер компании Юрий Черненко. В разговоре с KP.RU специалист уточнил, что сейчас транспортное средство проходит активные испытания. По его словам, у электромотоциклов хорошие перспективы.

Мотоциклы Aurus Merlon работают на электротяге — это достаточно новое слово, но в мототехнике у электричества хорошие перспективы. Ведь основная проблема электромобиля зимой — это печка, много энергии уходит на обогрев. К тому же мотоцикл сравнительно легкий, ему не нужна крупная мощная батарея, — уточнил дизайнер.

По его словам, мотоциклы будут выполнены в едином стиле с автомобилями бренда. Черненко подчеркнул, что первоначальная цель их создания — сопровождение лимузина президента России. Также планируется использовать электромотоциклы на торжественных мероприятиях и выпустить их партию для свободной продажи.

Черненко до этого рассказал, что название бренда было выбрано из 10 вариантов, которые придумали совместно со специализированными партнерами. Дизайнер подчеркнул, что Aurus показалось наиболее содержательным наименованием. Основным требованием к названию была его абсолютная новизна.