«Содержательное»: дизайнер автомобиля Aurus объяснил его название Дизайнер Aurus Черненко: название автомобиля оказалось содержательным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые российские автомобили Aurus получили такое название, потому что именно оно показалось наиболее содержательным, рассказал главный дизайнер автомобильного бренда Юрий Черненко. В разговоре с KP.RU специалист уточнил, что всего было придумано 10 различных вариантов названия. Для этого были привлечены специализированные партнеры.

Общими усилиями, с привлечением специализированных партнеров, родилось 10 вариантов названия, и только Aurus из всех чувствовался по-настоящему новым и содержательным, — пояснил дизайнер.

Черненко подчеркнул, что основным требованием к названию была абсолютная новизна. По его словам, в связи с этим «никакие „Руссо-Балты“ и „ЗИЛы“» даже не рассматривались.

Одним из главных требований было, чтобы бренд был абсолютно новым. Никакие «Руссо-Балты» и «ЗИЛы» не рассматривались, — отметил специалист.

Представитель Гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов ранее рассказал, что президент России Владимир Путин не использует для рабочих поездок иностранные машины. По его словам, последние шесть лет глава государства использует лимузин российского производства Aurus.

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин подарил председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну автомобиль. Он подчеркнул, что это машина российского производства Aurus.