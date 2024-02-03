Назван автомобиль, которым пользуется Путин ФСО: Путин использует лимузин Aurus для рабочих поездок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин не использует для рабочих поездок иностранные машины, заявил представитель Гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, последние шесть лет глава государства использует лимузин российского производства Aurus.

Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега, — сказал собеседник агентства.

Ранее Путин рассказал, что представителям Объединенных Арабских Эмиратов нравятся российские Aurus, которые они начали собирать. По его словам, отечественный производитель выпускает широкую линейку автомобилей: от лимузинов до седанов.

В октябре президент России в день своего рождения прокатил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева на внедорожнике Aurus. За рулем был сам Путин, а узбекский лидер расположился на переднем пассажирском сидении. Российский лидер встретился с Мирзиеевым в своей резиденции в Ново-Огарево и показал ему новый автомобиль. После этого главы государств сели в машину и отправились в поездку.