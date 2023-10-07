Путин прокатил Мирзиеева на внедорожнике Aurus

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева на внедорожнике Aurus, передает корреспондент Павел Зарубин в своем Telegram-канале. За рулем был сам Путин, а узбекский лидер расположился на переднем пассажирском сидении.

Российский лидер встретился с Мирзиеевым в своей резиденции в Ново-Огарево и показал ему новый автомобиль. После этого главы государств сели в машину и отправились в поездку.

Мирзиеев находится с рабочим визитом в России. Ранее он пригласил Путина посетить Узбекистан, и российский лидер с благодарностью принял приглашение своего коллеги.

В сентябре президент России показывал автомобили Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну. На опубликованных тогда кадрах можно увидеть, как Путин рассказывает об автомобиле и приглашает Ким Чен Ына сесть в машину.

Представительский внедорожник Aurus Komendant презентовали в рамках Петербургского экономического форума. Автомобиль представлен в экспозиции Музея гаража особого назначения. Внедорожник снабжен гибридным V-образным восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра и мощностью 598 л. с. Стоимость автомобиля порядка 35 млн рублей. Планировалось, что новый Aurus войдет в президентский кортеж в качестве машины сопровождения.