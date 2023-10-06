Путина пригласили в Узбекистан Путин принял приглашение Мирзиеева посетить Узбекистан

Фото: Артём Геодакян/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Москву пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику, сообщается на сайте Кремля. Путин с благодарностью принял приглашение своего узбекского коллеги.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, всему российс­кому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента РФ посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров главы государств отметили, что подписанные двусторонние документы поспособствуют укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов подписали документ об учреждении генконсульства в Самарканде. Соответствующее соглашение до этого на встрече в Москве было согласовано между президентами двух стран.

Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов заявлял прошлой зимой, что генконсульство России может появиться в Самарканде в 2024 году. Здание под расположение дипломатической институции уже было подобрано. Также есть возможность открыть консульские пункты и в других городах Узбекистана.