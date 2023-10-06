МИД Узбекистана и России подписали документ о генконсульстве в Самарканде

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов подписали документ об учреждении генконсульства в Самарканде. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Подписание дипломатического соглашения позволит начать обустройство представительства на заранее подобранной территории. Министры также договорились расширить поставки нефти и подписали соответствующие документы.

Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов в январе 2023 года заявил, что генконсульство России может появиться в Самарканде уже в 2024 году. Здание под расположение дипломатической институции уже было подобрано. Также есть возможность открыть консульские пункты и в других городах Узбекистана, поскольку одного посольства мало, отметил он.

В ноябре 2022 года о планах открытия генконсульства России в Самарканде говорил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия России в регионах с крупными российскими диаспорами, а также в популярных туристических местах. Акцент сделают на странах СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, а также Латинской Америки.