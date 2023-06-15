На ПМЭФ показали AURUS Komendant для кортежа Путина: как он выглядит внутри Эксклюзивный фотообзор премиального внедорожника из России

Фото: AURUS

AURUS Komendant

Представительский внедорожник Aurus Komendant презентовали в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Автомобиль представлен в экспозиции Музея гаража особого назначения. Новый Aurus должен войти в президентский кортеж в качестве машины сопровождения.

Производители обещают, что Aurus Komendant подарит безупречный комфорт в любом путешествии. Внедорожник снабжен гибридным V-образный восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с. Стоимость автомобиля порядка 35 млн рублей.

Внедорожник снабжен раздельными регулируемыми сиденьями с выдвижными столиками и мини-баром для задних пассажиров. Кожаный салон Aurus Komendant дополнен ценными породами дерева и металлическими вставками.

Корреспонденты NEWS.ru на ПМЭФ-2023 заглянули в салон AURUS Komendant и сделали эксклюзивный фотообзор интерьера. Подробности — в фотогалерее.