Путин показал Ким Чен Ыну автомобили Aurus

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобили Aurus, сообщил корреспондент Павел Зарубин в Telegram. На кадрах, которые опубликовал журналист, видно, как российский президент рассказывает об автомобиле и приглашает Ким Чен Ына сесть в машину.

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.

Во время диалога с Путиным Ким Чен Ын заявил, что отношения с Москвой являются приоритетными для Пхеньяна. Он отметил, что страны имеют общие глубокие корни и историю. Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что именно руководство Советского Союза первым признало КНДР как отдельное государство. По его словам, юбилей победы КНДР в корейской войне является знаковой датой.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин на космодроме Восточный Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный Фото: kremlin.ru Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников Фото: kremlin.ru Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым Фото: kremlin.ru Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

До этого Путин отмечал, что цены на автомобили российского бренда Aurus снизятся тогда, когда начнется массовое производство машин. По его словам, развитие отечественного автопрома требует времени, однако это позволит приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места.