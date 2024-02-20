В Кремле уточнили марку автомобиля, который Путин подарил Ким Чен Ыну Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну российскую машину Aurus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин подарил председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, передает РИА Новости. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о передаче северокорейскому лидеру автомобиля российского производства.

Да. Это машина Aurus, — заявил Песков.

Ранее ЦТАК сообщило, что Путин подарил северокорейскому коллеге автомобиль. В агентстве отметили, что машина российского производства, однако не уточнили марку. Подарок от президента РФ 18 февраля получила сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. По ее словам, автомобиль «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран» и является «самым лучшим подарком».

До этого в аппарате помощников министра иностранных дел КНДР отмечали, что Пхеньян считает президента России самым близким другом корейского народа. В ведомстве заявили о готовности принять Путина, если он примет решение о визите. При этом Песков отмечал, что дата визита президента России в КНДР пока не определена. По его словам, зарубежная поездка находится на стадии согласования по дипломатическим каналам.