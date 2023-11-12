Стало известно о сборке российских люксовых седанов Aurus в ОАЭ Глава Минпромторга объявил о начале сборки в ОАЭ российских автомобилей Aurus

Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

В Объединенных Арабских Эмиратах запустилось производство российских премиальных автомобилей Aurus, заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, которые передает ТАСС, сначала планируется сборка легковой модели Senat, в дальнейшем наладят выпуск внедорожников Komendant.

Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat, — сообщил Мантуров.

Министр подчеркнул, что производственная площадка располагается в Абу-Даби. Он также отметил, что в ОАЭ будет открыт салон по продаже и кастомизации машин Aurus. По его словам, в дальнейшем российский бренд будет расширять свое присутствие на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цены на Aurus снизятся, когда в стране начнется массовое производство автомобилей. Глава государства объяснил, что развитие отечественного автопрома требует времени, но зато это даст возможность приобрести новые компетенции для производителей и организовать рабочие места.

Ранее в Москве собрали первый отечественный электромотоцикл Aurus Merlon. Разработчиком выступило предприятие «НАМИ». Серийное производство планируется запустить в начале 2024 года.