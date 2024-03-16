Поездка Ким Чен Ына в подаренном Путиным Aurus попала на видео ЦТАК: Ким Чен Ын впервые посетил мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Фото: AP/TASS

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию завершения строительства тепличной фермы Kangdong в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые посетил публичное мероприятие, приехав на него на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле Aurus, следует из заявления заместителя заведующего отделом ЦК ТПК, сестры северокорейского лидера Ким Е Чен. В сообщении, которое приводит ЦТАК, отмечается, что особенности автомобиля полностью соответствуют ожиданиям и безопасности.

Ким Чен Ын 15 марта в первый раз воспользовался на открытых мероприятиях личной машиной российского производства, которую 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина, — говорится в сообщении.

Ким Е Чен отметила особый символизм поездки лидера Северной Кореи на автомобиле, который подарил российский президент. Использование Aurus, по ее словам, отражает высокий уровень корейско-российской дружбы.

Мы еще раз от всей души благодарим Москву, — цитирует ее ЦТАК.

В феврале Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил выбор подарка — машина понравилась главе КНДР во время посещения космодрома Восточный. Представитель Кремля добавил, что подарок отражает желание России и дальше развивать отношения с Северной Кореей.