Чем обработать машину, чтобы не ржавела: все способы защиты

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Даже если у вас дорогой немецкий или японский автомобиль, то он тоже может ржаветь. Однако сейчас есть эффективные способы защиты подержанных машин от коррозии. Что нужно делать, чтобы машина не покрывалась рыжими пятнами, — в материале NEWS.ru.

Почему возникает коррозия

Появление ржавчины — это не признак плохого металла, который был использован при сборке автомобиля. Коррозия — это естественный процесс. Если железо контактирует с кислородом, а при этом еще присутствует вода (или просто влажный воздух), то образуется оксид железа. Хотя правильнее было бы говорить, что ржавчина — это гидратированный оксид железа и метагидроксид железа.

Но не будем углубляться в химию. Сейчас гораздо важнее знать, что первый слой ржавчины, который образуется на металле, не в состоянии защитить нижележащее железо. И поэтому со временем (и при наличии, например, влажного воздуха) кузов любого автомобиля может быть полностью разрушен коррозией.

Но современная наука придумала много методов, которые помогают предотвратить появление коррозии. Их суть проста — ликвидировать возможность прямого контакта железа с кислородом и водой. Поэтому кузовные элементы автомобилей цинкуют, покрывают красками и лаками. И чем толще слои краски и лака, чем качественнее нанесены материалы, тем надежнее защищен кузов автомобиля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На какие проблемные места надо обращать внимание в первую очередь

Однако в процессе эксплуатации машины лакокрасочное покрытие может быть повреждено. И для этого вовсе не обязательно попадать в аварии. Чем старше машина, тем чаще на ней можно увидеть небольшие царапинки и потертости, сколы от попадания камней или следы от воздействия грязи и песка.

Причем иногда водитель может не замечать повреждения лакокрасочного покрытия. Однако даже небольшая трещина может привести к тому, что кузов начнет ржаветь. Разумеется, от одного скола машина за год не развалится. Коррозия — это длительный процесс. Однако если не обращать внимания на проблемы, то в конце концов машина может вся «зацвести».

Есть несколько главных проблемных мест, на которые стоит обращать особое внимание при осмотре автомобиля. В первую очередь коррозию стоит искать на:

колесных арках и крыльях. Эти элементы постоянно подвергаются атакам со стороны дорожных реагентов и песка;

порогах дверей;

передней кромке капота (часто туда прилетают камни от идущих впереди автомобилей);

местах соединения элементов (например крыши и передних стоек, крыши и лобового стекла);

местах, которые ранее были повреждены в ДТП и восстановлены.

Чтобы коррозия на машине не появилась, водители обычно используют дополнительные методы защиты кузова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мойка автомобиля

Мойка — это отличный метод профилактики возникновения коррозии. Ведь грязь и реагенты создают отличную среду для того, чтобы начал образовываться оксид железа. Поэтому мыть машину надо не только тогда, когда дети стали рисовать пальцем на кузове. Эту процедуру следует проводить регулярно, например один раз в неделю. Причем, мыть машину нужно правильно, лучше эту процедуру доверять профессионалам. А если мыть машину самостоятельно из шланга, то можно поцарапать кузов.

Антикоррозионная обработка днища

Мастера рекомендуют проводить антикоррозионную обработку сразу после покупки новой машины — дополнительные превентивные меры надолго защитят пороги и днище от ржавчины. Сейчас для обработки используют различные материалы: они могут быть на масляной основе, на основе парафина или воска, есть составы на битумной основе, которую иногда называют антикоррозийной мастикой (в смесь из битума и смолы добавляют каучук или резину), есть материалы на основе ПВХ и каучука, полимерные композиции. При этом при обработке кузова иногда используют сочетание разных видов защиты.

Цена антикоррозионной обработки кузова зависит от используемых составов, размера автомобиля и амбиций автосервиса. Простая обработка днища стоит около 8–15 тыс. руб., а за комплексные работы с защитой колесных арок могут просить по 25–40 тыс. руб.

Считается, что качественного антикоррозийного состава должно хватить на 5 лет эксплуатации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обработка воском

Одним из методов защиты лакокрасочного покрытия (и кузова от коррозии) является нанесение так называемого воска. Существует несколько видов воска (выделяют холодный, горячий и твердый, в зависимости от метода нанесения). Правда даже хорошие восковые покрытия нельзя назвать долговечными — они выдерживают лишь несколько моек, после чего их надо заново наносить на кузов.

Жидкое стекло

Так называемые жидкое стекло представляет собой щелочной раствор силикатов натрия, калия и других материалов. Покрытие кузова жидким стеклом придает ему блеск и яркость, защищает от воздействия осадков, дорожной химии, песка, мелких камней. Нанесение «стекла» требует тщательной подготовки кузова, самостоятельно его использовать довольно сложно.

Цена «жидкого стекла» в профессиональных детейлинг-центрах составляет 5–12 тыс. руб. При этом «жидкое стекло» тоже не вечно — каждые 6–12 месяцев его надо наносить заново.

«Керамика»

Одним из самых эффективных средств защиты кузова является нанесение «керамики», которую иногда называют броней автомобиля. От пуль она, конечно, не защитит, но от грязи и камней — вполне. «Керамику» обычно наносят в несколько слоев (от этого зависит и цена). Например, однослойная защита автомобиля может стоить 10–15 тыс. руб., а четырехслойная — 70 тыс. руб.

Срок службы «керамики» 1–2 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оклеивание пленкой

При желании можно оклеить весь автомобиль пленкой (не обязательно желтой, как в такси, пленка может быть прозрачной). Пленка защитит кузов машины от повреждений и коррозии. Цена защиты одного элемента — 3–15 тыс. руб., поэтому общая стоимость зависит от того, какие части машины вы хотите прикрыть. Но итоговая сумма в 100 тыс. руб. за «пленку по кругу» не должна удивить (иногда оклеивание стоит более 250 тыс. руб.).

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