Машины Победы: на каких автомобилях принимали парады 9 Мая Сейчас на парадах Победы 9 мая используют автомобили Aurus, но ранее это были машины марок ЗИС и ЗИЛ. А могли быть и «Тигры»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парады на Красной площади стали символом празднования 9 Мая. Уже не одно десятилетие в парадах участвуют и специально построенные для этого события кабриолеты. NEWS.ru рассказывает обо всех парадных автомобилях СССР и России.

Может показаться странным, но за всю историю СССР парады победы проходили лишь 4 раза: в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. Однако это не означает, что в другие годы на Красной площади не было парадов. Во времена СССР они проходили регулярно, причем долгое время аж дважды в год: 1 мая и 7 ноября (с 1969 года частоту парадов сократили и оставили только дату 7 ноября).

ЗИС-102: первый кабриолет на параде

Первый кабриолет проехал на параде еще до Великой Отечественной войны — 1 мая 1941 года колонну бронетехники возглавлял ЗИС-102 (открытая версия лимузина ЗИС-101).

ЗИС-102 был сделан на заводе имени Сталина в 1938 году и изначально его строили не как парадный или представительский автомобиль, а для использования в «южных регионах страны». Журнал «За рулем» в то время так описывал эту модель: «Кожух радиатора ЗИС-102 оформлен по типу лучших образцов автомобилей, выпускаемых американскими фирмами в 1939 году. Передние сиденья защищены от ветра стеклами. Брезентовый тент машины легко складывается».

Фото: Общественное достояние/wikimedia.org ЗИС-101

Правда, массовым ЗИС-102 так и не стал. Всего было собрано не более 20 таких машин (точных данных не сохранилось). А последнее появление ЗИС-102 на Красной площади датируется 12 августа 1945 года — тогда был проведен парад физкультурников.

ЗИС-110Б: он получил специальную рукоятку и закуриватель

С 1953 года начинается эпоха советских парадных кабриолетов — парад 1 мая принимали не на лошадях, а на 4-дверном фаэтоне ЗИС-110Б (открытая версия представительского лимузина ЗИС-110). Создание этого 110-го началось еще в конце 40-х годов и внешне он был похож на американские Packard Super Eight 180 и Buick Limited. Хотя о копировании речи не идет — правильнее говорить, что ЗИС был сделан в стиле американских машин.

В основу ЗИС-110 легла лонжеронная рама, а под капотом был V8 объемом 6 литров, который выдавал 140 л.с. По тем временам внушительный «табун» — почти в три раза больше, чем у «Победы»! Однако этот агрегат требовал качественного топлива. И советской промышленности пришлось наладить производство высокооктанового на тот момент бензина А-74.

ЗИС-110 и 110Б были первыми советскими легковым автомобилями с гидравлическим приводом тормозов и независимой пружинной передней подвеской. Также именно ЗИС-110Б впервые получил специальную рукоятку в салоне, за которую можно было держаться должностным лицам, которые принимали или командовали парадами. А еще здесь были такие фантастические для советского автомобиля того времени вещи, как радиоприемник, часы, электрогидравлические стеклоподъемники и... закуриватель (позже его начали называть прикуриватель).

ЗИЛ-111В: для парадов и встречи космонавтов

В 1961 на смену морально устаревшему ЗИС-110Б пришел новый парадный кабриолет — ЗИЛ-111В, который построили на основе ЗИЛ-111 (к тому времени завод имени Сталина уже переименовали в завод имени Лихачева). Эта модель тоже внешне походила на «американцев», что нормально для той эпохи — ориентироваться было больше не на кого. В движение автомобиль приводился при помощи бензинового двигателя V8 мощностью 200 л.с., вместе с которым работала двухступенчатая автоматическая трансмиссия.

ЗИЛ-111В в парадной версии имел не только ручку, за которую можно было держаться, но и специальную площадку для командующего парадом. Были также предусмотрены специальные места для крепления микрофонов. Кстати, именно на ЗИЛ-111В встречали в Москве первого космонавта Юрия Гагарина.

Всего с 1960 по 1962 год было сделано 12 кабриолетов, после чего автомобиль обновили — по слухам, по личному распоряжению Никиты Хрущева, которому не понравился дизайн главного автомобиля Советского Союза. Хотя «дореформенные» ЗИЛ-111В были парадными кабриолетами до 1967 года, после чего им на смену пришла версия 111Д.

ЗИЛ-117В: главный парадный автомобиль эпохи застоя

7 ноября 1972 года на юбилейном, сотом военном параде на Красной площади появился новый советский кабриолет — двухдверный ЗИЛ-117В, который был построен на основе представительского седана ЗИЛ-117. Он оснащался уже 7-литровым двигателем мощностью 300 л.с. ЗИЛ-117В, как и предшественник, имел специальную площадку для главного лица, поручень и стойки для микрофонов (кабриолеты, не предназначенные для участия в парадах, имели стандартные 5-местные салоны).

ЗИЛ-117В использовался для парадов в Москве до 1980 года, а, например, в Санкт-Петербурге на такой машине принимали парад вплоть до 2009 года.

ЗИЛ-115В: долгожитель среди кабриолетов

В параде 7 ноября 1981 года участвовал новый парадный кабриолет — ЗИЛ-115В (мы не ошиблись — после 117-й модели начали делать 115-ю). Который был позже переименован в ЗИЛ-41044. Считается, что всего было сделано три автомобиля для участия в параде: два основных и один запасной (обычно он дежурил у Спасских ворот на случай непредвиденных ситуаций). Автомобиль оснащался мотором объемом 7,6 л (353 л.с.).

ЗИЛ-115В был очень «крутым» автомобилем — помимо мощного двигателя (хотя он и не очень нужен на парадных кабриолетах), ЗИЛ-115В оснащался подогревом пола (!) и кресел, автоматическими омывателями и очистителями фар.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Командующий войсками Московского военного округа, командующий парадом генерал-полковник Валерий Герасимов и министр обороны РФ Анатолий Сердюков (слева направо) на параде в честь 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 09.05.2010

ЗИЛ-115В/ЗИЛ-41044 участвовал в парадах на Красной площади вплоть до 2009 года. Интересно, что за руль этих машин пускали офицеров в звании не ниже подполковника. Кстати, все три созданных парадных ЗИЛ-115В / ЗИЛ-41044 сохранились и до сих пор иногда принимают участие в выставках и фестивалях ретроавтомобилей.

«Тигры», которые не понравились

Парадные кабриолеты на базе внедорожника «Тигр» на главных парадах в Москве не участвовали. Однако такие планы были — в Нижнем Новгороде даже создали такие машины, однако они не понравились руководству Минобороны. Зато жители Санкт-Петербурга прекрасно их знают — парадные кабриолеты «Тигры» не раз появлялись 9 мая на Дворцовой площади.

ЗИЛ-41041 АМГ: «американец» на Красной площади

Для столичного парада 9 мая 2010 года были построены новые машины — они получили название ЗИЛ-41041 АМГ. Внешне они очень похожи на старые ЗИЛы и даже имеют эмблему завода имени Лихачева. Но в их основе лежит платформа от... американского пикапа GMC Sierra (а созданием авто занималась компания «Атлант-Дельта» из Нижнего Новгорода).

Интересно не только происхождение кабриолета, но и то, что он окрашен в черный цвет — ранее все парадные машины были серыми. Говорят, что на таком цвете настоял тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков, ведь вместо военных генералов в серых шинелях, которые принимали участие в парадах ранее, в машине должен был ехать гражданский в черном костюме.

Aurus: новое поколение российских парадных кабриолетов

9 мая 2019 года на брусчатку Красной площади выехал принципиально новый кабриолет марки Aurus. Он построен на платформе «президентского» лимузина Aurus, оснащается гибридным двигателем мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой коробкой передач.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр обороны РФ Сергей Шойгу в кабриолете Aurus Senat на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 09.05, 2019

У кабриолета Aurus отсутствует привычное переднее пассажирское кресло. Вместо него есть специальная площадка для принимающего или командующего парадом и стойка для микрофонов. Кроме того, автомобиль получил специальный режим движения. Последний ограничивает максимальную скорость на уровне 20 км/ч и делает подвеску максимально комфортной.

Предполагалось, что кабриолеты Aurus не только будут принимать участие в парадах, но и поступят в открытую продажу (назывались даже сроки выхода серийной модели — 2020 или 2021 год). Однако до сих пор выпуск кабриолетов Aurus так и не налажен.