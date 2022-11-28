Началось серийное производство люксового внедорожника Aurus Komendant В Татарстане началось серийное производство люксового внедорожника Aurus Komendant

Фото: aurusmotors.com

Aurus Komendant

На заводе в Елабуге началось серийное производство российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant, заявил РИА Новости автопроизводитель. Доля отечественных комплектующих в нем достигла 70%, включая все основные узлы автомобиля, силовую установку, трансмиссию, электронику, интерьерные и декоративные решения.

На заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant. Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями, — отмечается в сообщении.

В Москве ранее прошла презентация российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Отмечалось, что новинка отечественной марки построена на той же Единой модульной платформе, что и другие модели. Komendant относится к сегменту полноразмерных SUV, автомобиль оснащен V-образным двигателем общей мощностью 598 лошадиных сил. Стартовая стоимость новинки — 33,7 млн рублей, а продажи стартуют в первом квартале 2023 года.

До этого автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что вывод автомобилей Aurus в свободный оборот на рынке лишь отчетная акция. По его словам, машины не будут пользоваться спросом из-за проблем с сервисом.