Автоэксперт: вывод Aurus на рынок – отчетная акция Автоэксперт Субботин: машины Aurus не будут пользоваться спросом из-за проблем с сервисом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На недавней выставке MIMS Automobility Moscow 2022 представили новый Aurus Senat. Компания Aurus производит автомобили для первых лиц российского государства, которые раньше не продавались в свободном доступе. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал «ФедералПресс», что вывод этих автомобилей на рынок — отчетная акция, и что машины не будут пользоваться спросом из-за проблем с сервисом.

Те, кто выводит эту машину в продажу, не собирается ее продавать, как бы парадоксально это ни звучало. На проект потратили около 20 млрд рублей, и одна из задач была в том, чтобы сделать отечественный премиальный автомобиль и пустить его в свободную продажу. Машину сделали для первых лиц, и ее вывод на рынок — просто отчетная акция. За свои деньги никто не будет [Aurus] покупать, а тем более — обслуживать. Просто нет сервисов и деталей, — рассказал специалист.

Цена Aurus Senat начинается от 38 млн рублей, а стоимость готовящихся к розничной продаже минивена Arsenal и внедорожника Komendant пока не объявлены. Автомобили появились в свободной продаже после того, как компания Aurus смогла удовлетворить спрос правительства на них — до этого в свободную продажу они не поступали. Всего в год производится около 200 машин с учетом иностранных заказов.

Первая публичная демонстрация бронированного лимузина прошла во время инаугурации президента в мае 2018 года. В августе того же года на международном автосалоне в Москве были представлены Aurus Senat в кузове седан и Aurus Senat Limousine. Тогда же производитель заявил, что серия раскуплена на несколько лет вперед и может появиться в продаже только в 2021 году. За это время обладателями отечественного люкса стали, например, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Сергей Чемезов и Рустам Минниханов.

Глава АвтоВАЗ Максим Соколов ранее заявил, что концерн планирует выпустить до конца года около 228 тысяч автомобилей. По его словам, для достижения подобной цели необходимо купировать все риски, связанные с поставками компонентов и запчастей для автомобилестроения. Он подчеркнул, что компания держит на контроле от 100 до 300 поставок необходимых компонентов, которые не были полностью запрещены импортерами. Если никаких ограничений до конца года не будет введено, АвтоВАЗ добьется намеченных целей.