В Москве представили люксовый внедорожник Aurus Komendant

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Презентация внедорожника Aurus Komendant в музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ в Москве

В Москве в Музее Гаража особого назначения ФСО России прошла презентация российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Отмечается, что новинка отечественной марки построена на той же Единой модульной платформе, что и другие модели. Komendant относится к сегменту полноразмерных SUV, автомобиль оснащен V-образным двигателем общей мощностью 598 лошадиных сил, передает портал Motor.ru.

Мы уверены, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки, которые динамично развивались с момента их запуска в 2021 году, — поделился гендиректор компании Николай Ходосевич.

Стартовая стоимость новинки — 33,7 миллиона рублей, а продажи стартуют в первом квартале 2023 года.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков беседе с NEWS.ru ранее заявил, что будучи под санкциями США с 1979 года, иранцы достигли определенных успехов на автомобильном рынке, Иран закрывает вторую десятку всех автопромов мира, но при всех достижениях качество машин довольно среднее.

По его словам, два крупнейших иранских производителя имеют значительную долю государственного капитала — Iran Khodro и Saipa. Он выразил сомнение, что россияне будут покупать иранские автомобили, если они появятся на отечественном рынке, однако все зависит от цены.