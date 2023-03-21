Кто круче: сравниваем броневик Си Цзиньпина с лимузинами Путина и Байдена Как выяснил NEWS.ru, Aurus президента России не только мощнее и крупнее Hongqi N701, но и доступнее китайского аналога

Фото: Kremlin.ru

Высшие чины КНР для официальных поездок используют автомобили Hongqi — самой престижной автомобильной марки в КНР, созданной в 1958 году специально для обеспечения нужд государственного гаража (материал об истории Hongqi можно прочитать здесь). Hongqi переводится на русский язык как «Красное знамя» (читается «Хун-ци»), и на всех автомобилях этой марки всегда присутствует эмблема в виде красного «гребешка» на капоте. Технологическую составляющую обеспечивает концерн FAW — еще один старейший автопроизводитель из КНР.

В чем лимузин главы Китая уступает автомобилю Путина

Во время пребывания в Москве Си Цзиньпин передвигается на новейшем Hongqi N701 — бронированном седане длиной около шести метров. Точнее габариты назвать не представляется возможным: техническая информация по главному лимузину КНР засекречена, поскольку N701 разработан совсем недавно исключительно для государственных чиновников КНР и никогда не поступит в открытую продажу. Однако, проанализировав все сведения, имеющиеся в открытом доступе, можно смело проводить параллели с самым престижным автомобилем из России — Aurus Senat. Публичное появление N701 в России — третий официальный выезд нового автомобиля Hongqi после международных саммитов в Гонконге и Индонезии в 2022 году.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Автомобиль Aurus кортежа президента РФ

Габариты Aurus Senat (заводской индекс ЕМП-4123) никогда не были гостайной: российский флагман немного меньше китайского аналога, если рассматривать стандартную версию седана: 5630×2020×1685 мм. По длине колесной базы обычный Aurus Senat также выглядит скромнее: 3300 мм против 3500 мм у «Хун-ци» — эти данные также можно найти в Сети. Однако более справедливо будет выставлять на сравнение не гражданскую модификацию Senat, а удлинённую модель, разработанную для президента РФ, — у такого Aurus длина колесной базы уже 4300 мм, а общая длина кузова — 6630 мм.

Объединяет российскую и китайскую разработки и еще один факт: оба лимузина для первых лиц проектировали изначально в бронированном варианте. Таким образом, фактически гражданский и президентский варианты Aurus Senat являются разными моделями автомобилей.

На чем возят Байдена

Транспорт президента США в этом сравнении стоит особняком: в СМИ его прозвали «Зверь» (от английского The Beast) или Cadillac One. Гигантский аппарат длиной около восьми метров весит от 6800 до 9000 кг. Вес президентской модификации Senat — 6205 кг.

Самое любопытное в конструкции «Зверя» — это не легковой автомобиль. Hongqi и Aurus — привычные по конструкции седаны с несущими кузовами, хоть и спроектированные на основе бронекапсулы. Американский аналог — это фактически грузовик, внешне замаскированный под трехобъемный кузов. В основе — рама от тяжелого пикапа производства General Motors.

Автомобиль какого президента самый мощный

Некоторые СМИ пишут, что под капотом «Зверя» разместили не бензиновый, а дизельный двигатель, якобы из-за того, что дизельное топливо менее огнеопасно. Кроме того, дизельные моторы изначально имеют больший крутящий момент, что важно, учитывая массу «Зверя». Точных характеристик найти не удалось, но известен рабочий объем и конфигурация двигателя — это 6,6-литровая V-образная «восьмерка».

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Cadillac One

Российский и китайский лимузины в плане силовых установок намного прогрессивнее — оба изначально проектировались как гибриды. Под капотом Aurus Senat — бензиновый V8 объемом 4,4 литра c двойным турбонаддувом, совмещенный с электромотором. Суммарная мощность, по официальной информации, — 598 л. с., максимальный крутящий момент — 880 Нм. Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат» российской разработки.

Официальной информации по Hongqi N701 нет, но китайское издание Sohu сообщало, что первые экземпляры главного лимузина КНР тоже располагают гибридной системой, но она скромнее российской: бензиновый V6 вместе с электромотором развивают пиковую мощностью в 462 л. с. Однако в самом начале 2023 года концерн FAW объявил, что готов начать мелкосерийное производство 12-цилиндрового бензинового двигателя с отдачей уже в 762 л. с., а крутящий момент достигает 1100 Нм. Этот агрегат разработан в первую очередь для самых престижных моделей Hongqi. Не исключено, что лимузины, приехавшие вместе с Си Цзиньпином в Москву, уже оснащены этими моторами.

Сколько стоит президентское авто, можно ли купить

По данным из внутренней документации FAW, лимузины Hongqi N701 будут выпускать до 2032 года по пять автомобилей в год. Приобрести такой автомобиль частному лицу не получится: все N701 собираются исключительно для руководства КНР.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Hongqi N701

Транспорт президента США — тоже изделие штучное, ровно по той же причине. Aurus же доступен всем желающим даже в удлинённой бронированной версии: один из дилеров предлагает такой автомобиль за 117 млн рублей. Обычный Senat в 2023 году можно приобрести от 21 до 50 млн рублей.