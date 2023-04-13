Налог на роскошь: какие машины попали в список в 2023 году, сколько платить Владельцы этих автомобилей должны заплатить налог до 1 декабря

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Минпромторг опубликовал список автомобилей, владельцы которых будут платить повышенный транспортный налог. В него вошли 449 моделей. Какие именно машины попали в список, кто и когда будет платить налог на роскошь, узнал NEWS.ru.

Что такое налог на роскошь и когда он появился

Налогом на роскошь называют увеличенные ставки транспортного налога, которые применяются к дорогим автомобилям. Впервые налог на роскошь ввели в 2014 году, когда были внесены изменения в ст. 362 ч. 2 Налогового кодекса РФ.

Изначально повышенным налогом облагали автомобили стоимостью более 3 млн рублей. 10 лет назад в эту категорию входили действительно лишь премиальные модели. В зависимости от стоимости и года выпуска обладатели таких машин получали налог с учетом повышающего коэффициента — он был от 1,1 до 3.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Однако за последние годы автомобили резко подорожали. И в прошлом году стало ясно, что в категорию 3 млн рублей попадают уже многие модели «народных» марок типа Skoda, Peugeot или Hyundai. Поэтому в марте 2022 года Госдума приняла поправки, которые увеличили минимальную планку «налога на роскошь» с 3 до 10 млн рублей. При этом роскошные машины разделяются на две категории: от 10 до 15 млн рублей и дороже 15 млн рублей Для обеих групп введен единый повышающий коэффициент — 3.

Какие модели вошли в список роскошных автомобилей в 2023 году

Всего в списке Минпромторга значатся 449 моделей: 275 стоимостью 10–15 млн рублей и 174 машины ценой более 15 млн рублей. В основном это автомобили luxury-cегмента и суперкары: Porsche, Lamborghini, Roll-Royce, Bentley, Aston Martin, Maserati. Хотя можно встретить и модели попроще. Например, в списке есть Jeep Grand Cherokee (но не простой, а с мотором объемом 6,2 л), модели Land Rover (Defender и Range Rover) и Jaguar, корейские Genesis, имеются Lexus и Cadillac. Присутствуют в списке и модели «большой немецкой тройки»: Audi, BMW и Mercedes-Benz (в основном большие седаны и внедорожники, а также «заряженные» модели с мощными двигателями).

Кроме того, в категории дороже 15 млн рублей можно увидеть российский автомобиль — речь идет о седане Aurus, который можно купить в Москве по цене от 38 535 600 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассчитывается налог на роскошь в 2023 году

Итоговая сумма транспортного налога зависит от региона проживания собственника автомобиля: каждый субъект России может устанавливать свои ставки налога (в пределах, которые определяет правительство страны). Например, в Москве ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 л. с. составляет 12 рублей за каждую лошадиную силу. А если мотор выдает более 250 л. с., то ставка уже 150 рублей. При этом, например, в Дагестане ставка для машин мощнее 250 л. с. — 105 рублей, а на Алтае — 120 рублей.

Рассчитывается налог по простой формуле: количество лошадиных сил нужно умножить на ставку. А если речь идет о роскошной машине, то получившуюся сумму нужно умножить еще на 3. Например, проживающий в Москве обладатель BMW M760Li с мотором мощностью 609 л. с. заплатит транспортный налог на сумму 274 050 рублей. Транспортный налог на Aurus с мотором мощностью 598 л. с. в Москве будет чуть поменьше — 269 100 рублей. А вот житель Ингушетии заплатит за Aurus «всего» 188 370 рублей.

Как и когда платить налог на роскошь

Транспортный налог нужно платить за автомобили, которыми вы владели в прошлом году. То есть в 2023 году нужно будет заплатить за машины, которые были в собственности в 2022 году (если машина была куплена, например, в ноябре прошлого года, то налог будет рассчитан за 2 месяца владения, а не за 12).

Как правило, водителям не нужно самостоятельно заниматься расчетом транспортного налога: за них это делает налоговая инспекция, которая присылает квитанцию для уплаты по почте или в личных кабинет. Кроме того, есть возможность самостоятельно рассчитать налог — для этого налоговая создала онлайн-калькулятор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обычно налоговая инспекция начинает рассылать квитанции с транспортным налогом начиная с августа-сентября. Налог физические лица обязаны заплатить до 1 декабря (юридические — до 28 февраля следующего года).

Что будет, если не платить налог на роскошь

В случае неуплаты налога будут начислять пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Кроме того, налоговая инспекция в течение трех месяцев направит требование об уплате (уже с учетом пени). Затем ФНС ждет еще неделю, и потом дело передается в суд.

По итогам, как правило, выносится судебный приказ, который позволяет списать деньги со счетов собственника автомобиля. Кроме того, может быть наложен запрет на выезд за границу. Еще одна мера борьбы с неплательщиками — арест на автомобиль: ГИБДД вместе со службой судебных приставов периодически проводят рейды по выявлению водителей-должников. В этом случае забрать машину могут прямо на дороге.

Можно ли снизить налог на роскошь

Ряд категорий граждан имеют льготы на уплату транспортного налога. Например, в Москве от налога освобождены ветераны, Герои Советского Союза, инвалиды I и II группы.

Однако в случае с налогом на роскошь искать знакомую бабушку и регистрировать на нее автомобиль бессмысленно. Дело в том, что льгота не распространяется на легковые автомобили с мотором мощнее 200 л. с. А все роскошные машины имеют как раз такие силовые агрегаты.

Нужно ли будет платить налог на роскошь, если машины нет в списке

В списке Минпромторга указаны далеко не все модели, которые теоретически стоят дороже 10 млн рублей. При составлении базы данных чиновники учитывали модели, которые продавались в стране. Например, в списке Минпромторга нет британских суперкаров McLaren или шведских Koenigsegg, которые стоят гораздо больше 10 млн рублей. Однако в случае приобретения такого автомобиля и регистрации его в России налоговая служба имеет право применить к нему повышающие коэффициенты.

На какой автомобиль начисляют самый большой транспортный налог

Фото: Peter Seyfferth FinePhotoArt.org/imago stock&people/Global Look Press Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Это Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: 1200 л. с., максимальная скорость 408 км/ч. Сумма транспортного налога в Москве — 540 000 рублей.