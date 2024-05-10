Обгон пробки по обочине: какие штрафы, когда разрешается съезжать с дороги

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Пробки на загородных дорогах уже давно не удивляют жителей городов, особенно в выходные. Но не все водители хотят стоять в заторе — кое-кто нарушает правила дорожного движения и объезжает пробку. Но не по встречной полосе (за это нарушение положено лишение прав), а по обочине. Какое наказание предусмотрено для ездящих по обочине и почему не стоит туда выезжать даже если вы спешите на шашлыки — в материале NEWS.ru.

Что такое обочина

Иногда водители выезжают на обочину и оправдывают свои действия тем, что она никак не обозначена. И значит, ее не существует. Часто на асфальтовых дорогах обочина отделена от основной трассы при помощи разметки 1.2 (так официально называется сплошная белая полоса, которая обычно идет справа).

Однако обочина есть у дороги даже в том случае, если нет разметки. «Обочина — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2» — сказано в ПДД. То есть если перед нами асфальтовая дорога, а справа и слева от нее мы видим грунт, то это все-равно обочина.

Когда на обочину выезжать можно

При этом на обочину водители выезжать могут, причем таких случаев довольно много.

На обочину можно заезжать для остановки. Можно даже парковать автомобиль там на долгое время (если это не противоречит знакам и разметке). ПДД об этом четко говорят: «остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине».

По обочине можно ездить при подъезде грузовиков и развозных фургонов к торговым точкам или другим предприятиям. Но лишь в том случае, если они расположены «непосредственно у обочин» и при отсутствии других возможностей подъезда.

По обочинам могут ездить машины дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб.

На обочины можно заезжать при развороте.

На обочину можно выезжать при объезде ДТП. Но только если нет других вариантов (то есть если на широкой многополосной дороге авария и занят только один ряд, то это не значит, то можно ездить по обочинам). Такие действия приравниваются к «условиям крайней необходимости».

На обочину можно выезжать, если это просит сделать инспектор ГИБДД или если нанесена временная разметка (такое часто бывает при ремонте).

По обочинам могут двигаться пешеходы, велосипедисты старше 14 лет, обладатели средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) и водители мопедов. «Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам», — сказано в пункте 24.7 ПДД. Плюс по обочине могут двигаться гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему объезд по обочине не сократит пробку

Мотивировка водителей, которые объезжают дорожную пробку по обочине, хорошо известна. Обычно они говорят, что просто не хотят стоять в заторе, им некогда и благодаря движению по обочине появляется «новая полоса», а пробка сокращается.

Однако это совершенно не так. «Оставим в стороне моральные категории — пусть одни люди считают, что они выше других и могут что-то делать без очереди. Но факт в том, что езда по обочине обычно не только не сокращает пробку, но и увеличивает ее! На загородных трассах часто обочина заканчивается каким-то „узким горлышком“, сужением полосы. И здесь едущие по обочине начинают влезать в правый ряд, по которому едут другие водители. Все вынуждены тормозить, создается дополнительный очаг напряжения, который приводит к тому, что движение машин становится неравномерным. Как итог — пробка только увеличивается», — пояснил автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

Почему на обочине можно сломать машину и попасть в ДТП

Желающие объехать пробку должны помнить, что риск сломать машину или попасть в ДТП при движении по обочине гораздо выше. «Любители „прокачать дорогу“ за счет обочины должны всегда помнить, что на обочине гораздо больше шансов поймать яму, плюс там могут быть крупные камни, мусор. А если ехать по обочине на высокой скорости, то можно вообще не успеть „отловить“ машину. Неаккуратное движение рулем, неудачное торможение, попадание колеса в яму. Все это может привести к полной потере контроля над автомобилем», — уверен автомобильный эксперт Петр Баканов.

При этом в случае аварии с ездоком по обочине виноватым с большой долей вероятности признают именно его. Об этом было даже указано в постановлении пленума Верховного суда РФ. «Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу», — решили судьи в 2019 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие предусмотрены штрафы и могут ли поймать камеры за обочину

В последнее время во многих регионах России появились дорожные камеры, которые начали фиксировать выезд на обочину. Например, их много на столичных дорогах и в Подмосковье. «Я заметил, что в Москве желающих ездить по обочинам в последнее время стало гораздо меньше. Оно и понятно — везде стоят камеры. Да и штраф за обочину сейчас приличный», — пояснил Вадим Гагарин.

Согласно статье 12.15 КоАП, штраф за езду по обочине составляет 1500 руб. И получить его можно несколько раз в сутки. При этом заплатить за езду по обочине можно с 50% скидкой, если сделать это в течение первых 20 дней с момента получения протокола.

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